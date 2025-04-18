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İlk yolcular hediyelerle karşılandı

İlk yolcular hediyelerle karşılandı

04:0018/04/2025, Cuma
G: 18/04/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Antalya Havalimanı, terminal ve hava tarafı kapasitesini genişleterek yeni yüzüyle hizmet vermeye başladı. 850 milyon avro yatırım yapılan havalimanına ilk gelen yolcular, çiçekler ve hediyelerle karşılandı.
Antalya Havalimanı, terminal ve hava tarafı kapasitesini genişleterek yeni yüzüyle hizmet vermeye başladı. 850 milyon avro yatırım yapılan havalimanına ilk gelen yolcular, çiçekler ve hediyelerle karşılandı.

Antalya Havalimanı, genişletme çalışmaları tamamlanan T2 Dış Hat Terminali’nde ilk yolcularını karşıladı. İlk aşamada havalimanında 850 milyon avro yatırım yapılan ve yenileme çalışmaları tamamlanan T2 Dış Hat Terminali’nde, SunExpress’in XQ301 sefer sayılı Ercan uçuşundan gelen yolcular çiçekler ve hediyelerle karşılandı.


KAPASİTE 80 MİLYON YOLCUYA ÇIKACAK

TAV Havalimanları ve Fraport ortak girişimi, Antalya’daki genişleme çalışmalarının ilk aşamasını üç yıldan kısa sürede tamamladı. Ortaklık imtiyaz süresi içinde havalimanının kapasitesini 80 milyon yolcunun üzerine çıkaracak. T2 dış hatlar ve iç hatlar terminallerinin toplam alanı yaklaşık iki katına çıkarak sırasıyla 225 bin metrekare ve 75 bin metrekare oldu. Ticari alanlar ise yaklaşık üç katına çıktı ve T2’deki lounge, yiyecek ve içecek ve duty-free alanları tamamen yeniden tasarlandı. Ayrıca, apronda 1,4 milyon metrekare alan eklenerek, uçak park alanlarının sayısı önemli ölçüde artırıldı ve 202’ye ulaştı. TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Serkan Kaptan, “Bu yatırım daha fazla trafik büyümesi için kapasite sağlayacak” dedi.


#Antalya Havalimanı
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