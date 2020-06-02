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POLİTİKA

İlk zirve MGK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışmalarını 2,5 aydır sürdürdüğü İstanbul’dan Ankara’ya geçti. Erdoğan’ın başkentteki ilk mesaisi ise MGK olacak. Son olarak geçen ocak ayında toplanan MGK’da koronavirüs ile mücadele sürecinin yanısıra başta terörle mücadele olmak üzere Suriye ve Libya’daki gelişmeler ana gündemi oluşturuyor.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Recep Tayyip Erdoğan
Recep Tayyip Erdoğan

Yaklaşık 2,5 aydır çalışmalarını İstanbul’da yürüten Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ankara mesaisine bugün Milli Güvenlik Kurulu (MGK) ile başlayacak.

En son ocak sonunda toplanan MGK’da aradan geçen süre içinde yurt içi ve dışında yaşanan gelişmeler masaya yatırılacak. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşecek Milli Güvenlik Kurulu’nda ele alınması beklenen konuların başında terörle mücadele gelecek. Terör örgütü PKK’ya yönelik yurt içinde ve yurt dışında gerçekleşen operasyonların gündemde olması bekleniyor. Bu operasyonlar sonucunda Türkiye içerisinde terör örgütünün bitme noktasına geldiği rakamlarla ele alınacak. Bu kapsamda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kurulu bilgilendirmesi bekleniyor. Yine yurt dışındaki operasyonların sonuçları da masada olacak.

SURİYE’DE EVE DÖNÜŞ

Suriye’nin kuzeyinde terör örgütünün varlığının da kurulda değerlendirilecek başlıklar arasında yer alması bekleniyor. Bu kapsamda İdlib’e yönelik Rusya ile ortak devriyeler, bölgede son yaşananlar, sivillerin dönüşü gibi başlıklar da detaylı olarak kurulda ele alınacak.

LİBYA HALKINA DESTEK

Libya’da darbeci Hafter güçlerine karşı, Libya halkına verilen destekler de kurulun bir diğer önemli başlığını oluşturacak. Libya ile imzalanan deniz yetki anlaşmasının uygulamasına yönelikte başlıklar masada olacak. Türkiye’nin başlatmış olduğu Akdeniz ve Karadeniz’deki doğal gaz ve petrol arama çalışmalarında gelinen nokta ve sismik, sondaj gemilerinin çalışmalarının da kurulda değerlendirilecek başlıklar arasında yer alması bekleniyor.

KORONAYA ÖZEL BAŞLIK

Korona ile mücadele süreci de Milli Güvenlik Kurulu’nda detayları ile ele alınacak. Savunma sanayinin korona ile mücadele kapsamında solunum cihazı, maske, ilaç ve dezenfektan üretimine ilişkin atmış olduğu adımlar ve elde edilen başarı değerlendirilecek.

PERŞEMBE GÜNÜ KABİNE TOPLANACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın da partisinin MYK toplantısına, perşembe günü de Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısına başkanlık edecek. Salgın döneminde Cumhurbaşkanlığı Kabinesi video konferans yöntemiyle 9 kez toplanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, süreç içinde Çankaya Köşkü’nü de kullanması bekleniyor. Erdoğan, zaman zaman politika kurullarının toplantılarına da başkanlık edecek. Toplantılarda sosyal mesafe kuralları gözetilirken, maske de kullanılacak.

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