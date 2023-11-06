İlkler şehri Bergama’da bir ilk daha gerçekleşti.

Bergama’nın tarihi ve meşhur 99 merdivenlerinde Cumhuriyetimizin 99. Yılını geride bırakmanın şerefine, Bergama Belediyesi ve Türkiye Atletizm Federasyonu işbirliğinde 100. Yıl Merdiven Çıkma Yarışması gerçekleştirildi. Türkiye Atletizm Federasyonu içinde ilk olan bu organizasyona federasyon da temsilci göndererek yarışmanın düzenlenmesini sağladı. Lise ve Ortaokul seviyesinde öğrencilerin yarıştığı yarışmaya 100. Yıla 100 öğrenci katıldı. Tüm öğrencilere 100. Yıl hatıra madalyası verildi ve dereceye giren öğrencilere ödül verildi.

Ödül töreni sonrası konuşan Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu; “Kadim kentimiz Bergama’mızın sembol yerlerinden bir tanesi 99 merdivenlerde bu organizasyonu yaparak öğrencilerimiz için Cumhuriyetimizin 100. Yılına dikkat çekmek istedik. 99. Yılını devirdiğimiz Cumhuriyetimizin kazanımlarını çocuklarımıza aktarmak en büyük görevlerimizden bir tanesi. Çocuklarımızı da Cumhuriyetimizin 100. Yılındaki etkinliklerimize dahil etmek için çok sayıda organizasyon gerçekleştirdik. Tiyatrolar, Spor Müsabakaları, Konserler, Yarışmalarla Cumhuriyetimizin 100. Yılını kutluyor, nesilden nesile aktararak sonsuza kadar var olması için çalışıyoruz”