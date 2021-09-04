İmalat sektörüne faizsiz can suyu

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı, imalat sektörü yatırımlarına yaklaşık 10 milyon TL faizsiz kredi desteği sağlayarak bölgede yeni istihdam alanlarının oluşmasına katkı sunuyor. 2021 yılı Finansman Desteği Programı kapsamında Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi’nde faaliyet gösteren mobilya, ayakkabı, gıda, plastik, elektrik devre ve cihazlarının imalatını gerçekleştiren 6 yerel firmanın proje destek sözleşmeleri KUDAKA merkez binasında gerçekleştirilen törenle imzalandı.
- Onaylanan 6 projeye sağlanacak yaklaşık 10 milyon TL’lik destekle imalat sektöründe kapasite, ürün çeşitliliği ve teknolojinin arttırılması hedefleniyor. Planlanan yatırımların tamamlanması ile yapılacak ihracatın ülke ekonomisine katkı sağlaması bekleniyor.