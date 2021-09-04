Gündem İmalat sektörüne faizsiz can suyu
ERZURUM

İmalat sektörüne faizsiz can suyu

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı, imalat sektörü yatırımlarına yaklaşık 10 milyon TL faizsiz kredi desteği sağlayarak bölgede yeni istihdam alanlarının oluşmasına katkı sunuyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İmalat sektörüne faizsiz can suyu
Fotoğraf: Arşiv

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı, imalat sektörü yatırımlarına yaklaşık 10 milyon TL faizsiz kredi desteği sağlayarak bölgede yeni istihdam alanlarının oluşmasına katkı sunuyor. 2021 yılı Finansman Desteği Programı kapsamında Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi’nde faaliyet gösteren mobilya, ayakkabı, gıda, plastik, elektrik devre ve cihazlarının imalatını gerçekleştiren 6 yerel firmanın proje destek sözleşmeleri KUDAKA merkez binasında gerçekleştirilen törenle imzalandı.

  • Onaylanan 6 projeye sağlanacak yaklaşık 10 milyon TL’lik destekle imalat sektöründe kapasite, ürün çeşitliliği ve teknolojinin arttırılması hedefleniyor. Planlanan yatırımların tamamlanması ile yapılacak ihracatın ülke ekonomisine katkı sağlaması bekleniyor.
Abone Ol Google News
Kaza sonrasıalkollü sürücüye dayak

Kaza sonrası
alkollü sürücüye dayak

​Çarptığı araçtaki 6 kişinin yaralanmasına yol açtı.
Cinnet getirip dehşet saçtı

Cinnet getirip dehşet saçtı

​Babasını dövüp kardeşini tüfekle öldürdü.
Kimseden intikam almayız

Ankara'da<br>korku dolu gece

Ankara'da
korku dolu gece

​24 daireli apartmanın kolonları patladı.
İstanbul'da<br>fabrika yangını

İstanbul'da
fabrika yangını

​Dumanlar kilometrelerce uzaklıktan görüldü.

Kamp için gittiler<br>korkup polisi aradılar

Kamp için gittiler
korkup polisi aradılar

​Dört genç beş saatlik çalışma sonrası kurtarıldı.
Altı fakültenin<br>adı değişti

Altı fakültenin
adı değişti

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile yayımlandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.