İmam hatibe 25 dilde çağrı

Dört kıta ve 80 ülkeden gelen öğrenciler, burslu olarak eğitimlerine devam ederken MEB, yeni dönemde bu sayıyı artırmayı hedefliyor. Bu doğrultuda gelecek öğrenim yılı için çalışmaları başlatan bakanlık, programın tanıtılması için ilgili ülkelere yönelik Bambaraca’dan Khemerce'ye, Tamilce'den Ugandaca'ya kadar tam 25 dilde afiş hazırladı.

DİN GÖREVLİSİ YETİŞİYOR

Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi Projesi, halkı Müslüman olan ülkeler ile Müslümanların yaşadığı diğer ülkelerdeki din görevlisi ve din eğitimi personelinin yetiştirilmesine katkı sağlıyor. Proje, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı iş birliğinde yürütülüyor.

TDV öğrencilerin ulaşım, sosyal kültürel faaliyetlerin finansmanı, harçlar ve kıyafet ve sağlık harcamaları gibi kalemleri karşılarken, Bakanlık öğrencilerin yeme içme, barınma ve eğitim hizmetlerini üstleniyor.