Gündem İmam hatibe 25 dilde çağrı
ANKARA

İmam hatibe 25 dilde çağrı

Uluslararası Anadolu imam hatip liselerinde 2019/2020 eğitim-öğretim yılında okumak isteyen yabancı öğrenciler için 25 dilde afiş hazırlandı. Türkiye'de uluslararası Anadolu imam hatip liselerinde halen bin 250 civarında yabancı öğrenci eğitim görüyor.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Dört kıta ve 80 ülkeden gelen öğrenciler, burslu olarak eğitimlerine devam ederken MEB, yeni dönemde bu sayıyı artırmayı hedefliyor. Bu doğrultuda gelecek öğrenim yılı için çalışmaları başlatan bakanlık, programın tanıtılması için ilgili ülkelere yönelik Bambaraca’dan Khemerce'ye, Tamilce'den Ugandaca'ya kadar tam 25 dilde afiş hazırladı.

DİN GÖREVLİSİ YETİŞİYOR

Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi Projesi, halkı Müslüman olan ülkeler ile Müslümanların yaşadığı diğer ülkelerdeki din görevlisi ve din eğitimi personelinin yetiştirilmesine katkı sağlıyor. Proje, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı iş birliğinde yürütülüyor.

TDV öğrencilerin ulaşım, sosyal kültürel faaliyetlerin finansmanı, harçlar ve kıyafet ve sağlık harcamaları gibi kalemleri karşılarken, Bakanlık öğrencilerin yeme içme, barınma ve eğitim hizmetlerini üstleniyor.

İlmek ilmek iyilik
HAYAT
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