İmam Hatip neslinin öncüsü

1911’de Darülfünun Edebiyat Şubesi’nden mezun olduktan sonra eğitim ve öğretim yolculuğuna öğretmenlik ve idarecilikle devam etti. Ökten bu süreçte birçok yetkiliyle görüşmelerde bulundu ve görüşmeler sonrasında imam hatip okullarının açılması yönünde karar alındı. Ökten, 1951 yılında İstanbul İmam-Hatip Okulu’nun ilk müdürü oldu. Böylece, eğitim ve öğretim hayatına başlayan ilk imam hatip okulu olma özelliği taşıyan İstanbul İmam Hatip Okulu’na kurucu müdür olarak atandı. Ökten, okula atanmasının ardından kimi zaman elinde süpürgeyle temizlik, kimi zaman tamirat yaptı, çoğu zaman da tahta karşısına geçip öğrencilerine ders anlattı. Zor şartlarda imam hatip okullarının yaşaması ve gelişmesi için çalışan “Celal Hoca”nın adı artık imam hatip okullarıyla özdeşleşmişti. Arap edebiyatını çok iyi bilen Ökten, 21 Kasım 1961’de vefat etti.