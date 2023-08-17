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İmamoğlu döneminde İETT araçlarının başına gelmeyen kalmadı

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun göreve başladığı günden beri İETT otobüslerinin başına gelmeyen felaket kalmadı. Bakımları düzgün yapılamayan araçlar kimi zaman alevlere teslim oldu, kimi zaman da arıza vererek vatandaşı yolda bıraktı. Karlı havalarda ancak vatandaşın itmesiyle ilerleyen araçlar, bugün de boğaz sularına düşmesiyle gündeme geldi.

Elif Karahan
10:30 . 17/08/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Ulaşım çilesi bitmeyen İstanbul'da İETT otobüslerinin yaşamadığı felaket kalmadı.

Ulaşım çilesi bitmeyen İstanbul'da İETT otobüslerinin yaşamadığı felaket kalmadı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde düzenlediği basın toplantısında kendisinin 'İstanbul'a mühürlü' olduğunu belirterek "31 Mart 2024 mahalli seçimlerinde tüm vatandaşlarımızı, demokrasimizi yeniden yeşertmek ve şehirlerimize sahip çıkmak için beraber yol yürümeye davet ediyorum" dedi.

Görev yaptığı dört yıl boyunca İstanbul ile ilgilenmeyen ve gözünü CHP Genel Başkanlığı koltuğuna diken İmamoğlu, tüm bu yaşananlara rağmen İstanbullunun desteğini istedi.

İstanbul'un ulaşım çilesi her geçen gün arttı

Yeniden aday olacağının sinyalini veren İmamoğlu'nun İBB Başkanlığı yaptığı dört yıl boyunca İstanbullu büyük problemler yaşadı. Bunların en başında ise ulaşım problemi geldi.

Otobüsler yandı

Bakımları düzgün yapılamayan araçlar kimi zaman alevlere teslim oldu.

Vatandaşı yolda bıraktı

Otobüsler kimi zaman da arıza vererek vatandaşı yolda bıraktı. Vatandaşlar, kendi çabalarıyla otobüsü kurtarmaya çalışsa da çoğu zaman başarılı olamadı.

Kara saplandı

Karlı havalarda kara saplanan araçlar, yine vatandaşın sayesinde güçlükle ilerleyebildi.

Denize düştü

Bugün ise Eminönü'ndeki otobüs duraklarında park halinde bulunan bir İETT otobüsü, henüz belirlenemeyen nedenle kaymaya başladı. Denize düşen otobüs bir süre sonra suya gömüldü.


İETT şoförü başka bir İETT şoförüne baltayla saldırdı
İETT şoförü başka bir İETT şoförüne baltayla saldırdı

Fatih'te bir İETT otobüs şoförü aynasına çarptığını öne sürdüğü başka bir İETT şoförüne baltayla saldırdı. Saldırganı yolcular sakinleştirmeye çalışırken taraflar ifadeleri alınmak üzere Emniyete götürüldü. Olay, bugün sabah saatlerinde Fatih Millet Caddesi'nde meydan geldi. İddiaya göre 34 NL 7518 plakalı otobüsü kullanan İETT şoförü cadde üzerinde ilerlerken 34 HO 1844 plakalı başka bir İETT otobüsünün aynasına çarptı. Otobüsün aynasına çarpılmasına sinirlenen sürücü, aracından aldığı baltayla diğer otobüs şoförüne saldırdı. Baltayla otobüsün camını ve aynasını kıran şoförü yolcular sakinleştirmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafları ifadeleri alınmak üzere karakola götürürken, otobüsler yetkililer tarafından olay yerinden çekildi. İBB'den alınan bilgiye göre, baltayla başka bir İETT şoförüne saldıran sürücünün şoförlük belgesi iptal edildi. Konuyla ilgili adli süreç başlatıldı.


#İETT
#İstanbul
#Ekrem İmamoğlu
#İBB
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