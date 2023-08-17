İmamoğlu döneminde İETT araçlarının başına gelmeyen kalmadı

Ulaşım çilesi bitmeyen İstanbul'da İETT otobüslerinin yaşamadığı felaket kalmadı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde düzenlediği basın toplantısında kendisinin 'İstanbul'a mühürlü' olduğunu belirterek "31 Mart 2024 mahalli seçimlerinde tüm vatandaşlarımızı, demokrasimizi yeniden yeşertmek ve şehirlerimize sahip çıkmak için beraber yol yürümeye davet ediyorum" dedi.
Görev yaptığı dört yıl boyunca İstanbul ile ilgilenmeyen ve gözünü CHP Genel Başkanlığı koltuğuna diken İmamoğlu, tüm bu yaşananlara rağmen İstanbullunun desteğini istedi.
İstanbul'un ulaşım çilesi her geçen gün arttı
Yeniden aday olacağının sinyalini veren İmamoğlu'nun İBB Başkanlığı yaptığı dört yıl boyunca İstanbullu büyük problemler yaşadı. Bunların en başında ise ulaşım problemi geldi.
Otobüsler yandı
Bakımları düzgün yapılamayan araçlar kimi zaman alevlere teslim oldu.
Vatandaşı yolda bıraktı
Otobüsler kimi zaman da arıza vererek vatandaşı yolda bıraktı. Vatandaşlar, kendi çabalarıyla otobüsü kurtarmaya çalışsa da çoğu zaman başarılı olamadı.
Kara saplandı
Karlı havalarda kara saplanan araçlar, yine vatandaşın sayesinde güçlükle ilerleyebildi.
Denize düştü
Bugün ise Eminönü'ndeki otobüs duraklarında park halinde bulunan bir İETT otobüsü, henüz belirlenemeyen nedenle kaymaya başladı. Denize düşen otobüs bir süre sonra suya gömüldü.