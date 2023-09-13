İmamoğlu 'İnsanlar oynuyor' demişti: Kadıköy-Sabiha Gökçen metro hattında yürüyen merdivenler yine bozuldu

İBB yönetiminde olan metro ve metrobüs duraklarında yaşanan yürüyen merdiven ve asansör arızaları vatandaşı isyan ettirdi.

Gelen binlerce şikayet sonrası açıklamada bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise "Bazen oynayan insanlar oluyor" diyerek 'sabotaj' bahanesinin arkasına sığındı.

İBB, kimi basın kuruluşlarını 'sabotajcı' ilan ederek durumdan sıyrılmaya çalışsa da yürüyen merdiven arızalarına her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor.









Vatandaş artık bu arızaların giderilmesini istiyor

M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattının Göztepe durağında bugün çekilen bir videoda merdivenlerin bozuk olduğu, bazı basamakların yerinden çıkarıldığı ve vatandaşların yürümek zorunda kaldığı anlar kameraya yansıdı.

Görüntüyü Yeni Şafak haber merkezine ulaştıran vatandaş, başta engelli ve yaşlıları zor durumda bırakan bu arızaların giderilmesini isteyerek bu konuda sürekli mağdur olduklarını belirtti.











