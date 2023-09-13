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İmamoğlu 'İnsanlar oynuyor' demişti: Kadıköy-Sabiha Gökçen metro hattında yürüyen merdivenler yine bozuldu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu 'İnsanlar oynuyor' diyerek yürüyen merdivenlere sabotaj yapıldığını öne sürmüştü. Her gün bozulan, başta engelli ve yaşlı vatandaşları zor durumda bırakan yürüyen merdivenlere bir yenisi daha eklendi. M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattının Göztepe durağında merdivenlerin bozuk olduğu, bazı basamakların yerinden çıkarıldığı ve vatandaşların yürümek zorunda kaldığı anlar kameraya yansıdı.

Elif Karahan Şimşek
17:16 . 13/09/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Kadıköy-Sabiha Gökçen metro hattında yürüyen merdivenler bozuldu.

Kadıköy-Sabiha Gökçen metro hattında yürüyen merdivenler bozuldu.

İBB yönetiminde olan metro ve metrobüs duraklarında yaşanan yürüyen merdiven ve asansör arızaları vatandaşı isyan ettirdi.

Gelen binlerce şikayet sonrası açıklamada bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise
"Bazen oynayan insanlar oluyor"
diyerek 'sabotaj' bahanesinin arkasına sığındı.

İBB, kimi basın kuruluşlarını 'sabotajcı' ilan ederek durumdan sıyrılmaya çalışsa da yürüyen merdiven arızalarına her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor.



Vatandaş artık bu arızaların giderilmesini istiyor

M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattının Göztepe durağında bugün çekilen bir videoda merdivenlerin bozuk olduğu, bazı basamakların yerinden çıkarıldığı ve vatandaşların yürümek zorunda kaldığı anlar kameraya yansıdı.

Görüntüyü Yeni Şafak haber merkezine ulaştıran vatandaş, başta engelli ve yaşlıları zor durumda bırakan bu arızaların giderilmesini isteyerek bu konuda sürekli mağdur olduklarını belirtti.




#İBB
#Metro
#Ekrem İmamoğlu
17 dakika önce
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