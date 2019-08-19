Gündem İmamoğlu kırmızı yelekli şovundan sonra Bodruma geri döndü
İSTANBUL

İmamoğlu kırmızı yelekli şovundan sonra Bodrum'a geri döndü

İstanbul'u vuran sel felaketinde İBB'nin ihmalleri ve önlem almaması konuşulurken Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yoğun tepkiler üzerine yarıda kestiği Bodrum tatiline devam etmek için İstanbul'dan ayrıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ekrem İmamoğlu, sabah saatlerinde Bodrum'dan geldiği İstanbul'da yağıştan zarar gören yerleri inceledi.
Ekrem İmamoğlu, sabah saatlerinde Bodrum'dan geldiği İstanbul'da yağıştan zarar gören yerleri inceledi.

İstanbul'da meydana gelen sel felaketinde sokaklar nehire dönerken, bir çok iş yerini su basmış ve bir vatandaş hayatını kaybetmişti.

Yaşanan bu gelişmeler esnasında Bodrum'da tatilde olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu vatandaşın tepkisini çekmişti. İmamoğlu bugün yeleğini giyip zarar gören bölgelerdeki esnaflarla görüştü.

15.40 uçağı ile Bodrum'a uçtu
Süperhaber.tv'nin haberine göre Ekrem İmamoğlu sabah saatlerinde geldiği İstanbul'da öğlene kadar selden zarar göre yerleri inceledikten sonra, 15:40 uçağıyla tatiline devam etmek üzere Bodrum'a döndü.

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