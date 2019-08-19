İmamoğlu kırmızı yelekli şovundan sonra Bodrum'a geri döndü

İstanbul'da meydana gelen sel felaketinde sokaklar nehire dönerken, bir çok iş yerini su basmış ve bir vatandaş hayatını kaybetmişti.

Yaşanan bu gelişmeler esnasında Bodrum'da tatilde olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu vatandaşın tepkisini çekmişti. İmamoğlu bugün yeleğini giyip zarar gören bölgelerdeki esnaflarla görüştü.

15.40 uçağı ile Bodrum'a uçtu

Süperhaber.tv'nin haberine göre Ekrem İmamoğlu sabah saatlerinde geldiği İstanbul'da öğlene kadar selden zarar göre yerleri inceledikten sonra, 15:40 uçağıyla tatiline devam etmek üzere Bodrum'a döndü.