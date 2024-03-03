İmamoğlu tatile çıkacak

Gazze'ye dair konuşmasının CHP'yi rahatsız ettiğini ifade eden Kurum, “Gazze konusunda en son konuşacak olanlar sıraya girmiş, koro halinde bize saldırıyorlar. Bunların başını da bu milletin değerlerinin düşmanı, Kur’an kurslarımızı ‘Ortaçağ zihniyeti’ olarak niteleyen Özgür Özel çekiyor. Benim şahsıma ağıza alınmayacak hakaretler ediyor. Bir de kalkmış bize çaptan bahsediyor. Özgür Efendi, genel başkanın Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklayınca kameralar karşısında timsah gözyaşları döken sen, sonra genel başkanını arkadan hançerleyen yine sensin. Koyun postuna girmiş kurt gibi gezen sen, şehit cenazesinde kahkaha atan sen, Gazzeli kahramanlara ‘Terör örgütü’ diyen sen, kalkmış bize çaptan bahsediyorsun, öyle mi? Özgür Efendi, senin çapın olmadığı gibi, belli bir duruşun da yok. Murat Kurum'un hedeflerine, çalışmalarına senin hayallerin bile yetişemez, rüyanda göremezsin” dedi.

“Bunlar neden bu kadar hırçınlar biliyor musunuz?” diye soran Kurum, “Çünkü, bu yetersiz eş genel başkan, seçimden sonra koltuğundan olacak. Diğeri de o ilgisiz, bilgisiz, kibri aklının önüne geçmiş belediye başkanı var ya, o da bavullarını alıp o çok sevdiği tatil beldelerine gidecek. Bu yüzden hangi polemiğe girsek de gündemi değiştirsek diye bir o yana bir bu yana savruluyorlar. Bunların İstanbul diye bir dertleri yok, bunların memleket diye bir dertleri yok. Varsa yoksa kendileri. Ama siz hiç endişe etmeyin. Biz sizleri bu milletin değerlerine hasım olan, bu şehri yaşanmaz hale getirenlerin insafına terk etmeyeceğiz. Avrupa'ya gidip 'Türkiye'de demokrasi için bize yardım edin' diyenlerin, Avrupa'dan yüksek faizle borç almayı beceri sananların, bu anlayışın, bu şehrin geleceğini karartmasına müsaade etmeyeceğiz” şeklinde konuştu.