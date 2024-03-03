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İmamoğlu tatile çıkacak

İBB Başkan Adayı Murat Kurum, seçim çalışmalarını Sultangazi’de sürdürdü. Vatandaşlara seslenen Kurum, “Özgür efendi. Bu yetersiz eş genel başkan, seçimden sonra koltuğundan olacak. Diğeri de o ilgisiz, bilgisiz, kibri aklının önüne geçmiş belediye başkanı var ya, o da bavullarını alıp o çok sevdiği tatil beldelerine gidecek” dedi.

04:00 - 3/03/2024 Pazar
Güncelleme: 03:34 - 3/03/2024 Pazar
Yeni Şafak
Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum dün Sultangazi'deydi.
Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum dün Sultangazi'deydi.

Seçime 1 ay kala belediye başkan adaylarının saha çalışmaları sürüyor. Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum dün Sultangazi'deydi. 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı'ndaki mitingde vatandaşlara seslenen Kurum, vaat ve projelerini anlatıp CHP’yi eleştirdi.

Gazze'ye dair konuşmasının CHP'yi rahatsız ettiğini ifade eden Kurum, “Gazze konusunda en son konuşacak olanlar sıraya girmiş, koro halinde bize saldırıyorlar. Bunların başını da bu milletin değerlerinin düşmanı, Kur’an kurslarımızı ‘Ortaçağ zihniyeti’ olarak niteleyen Özgür Özel çekiyor. Benim şahsıma ağıza alınmayacak hakaretler ediyor. Bir de kalkmış bize çaptan bahsediyor. Özgür Efendi, genel başkanın Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklayınca kameralar karşısında timsah gözyaşları döken sen, sonra genel başkanını arkadan hançerleyen yine sensin. Koyun postuna girmiş kurt gibi gezen sen, şehit cenazesinde kahkaha atan sen, Gazzeli kahramanlara ‘Terör örgütü’ diyen sen, kalkmış bize çaptan bahsediyorsun, öyle mi? Özgür Efendi, senin çapın olmadığı gibi, belli bir duruşun da yok. Murat Kurum'un hedeflerine, çalışmalarına senin hayallerin bile yetişemez, rüyanda göremezsin” dedi.

“Bunlar neden bu kadar hırçınlar biliyor musunuz?” diye soran Kurum, “Çünkü, bu yetersiz eş genel başkan, seçimden sonra koltuğundan olacak. Diğeri de o ilgisiz, bilgisiz, kibri aklının önüne geçmiş belediye başkanı var ya, o da bavullarını alıp o çok sevdiği tatil beldelerine gidecek. Bu yüzden hangi polemiğe girsek de gündemi değiştirsek diye bir o yana bir bu yana savruluyorlar. Bunların İstanbul diye bir dertleri yok, bunların memleket diye bir dertleri yok. Varsa yoksa kendileri. Ama siz hiç endişe etmeyin. Biz sizleri bu milletin değerlerine hasım olan, bu şehri yaşanmaz hale getirenlerin insafına terk etmeyeceğiz. Avrupa'ya gidip 'Türkiye'de demokrasi için bize yardım edin' diyenlerin, Avrupa'dan yüksek faizle borç almayı beceri sananların, bu anlayışın, bu şehrin geleceğini karartmasına müsaade etmeyeceğiz” şeklinde konuştu.

İBB adayı Kurum daha sonra Bahçelievler'deki Kuyumcukent’e geçti. Kurum'a ziyaretinde Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır ile eski TFF Başkanı Nihat Özdemir de eşlik etti.


Kurum'dan İmamoğlu'na 'Kopya vaat' yanıtı: Geçmişte kopya çekilecek bir iş yok
Kurum'dan İmamoğlu'na 'Kopya vaat' yanıtı: Geçmişte kopya çekilecek bir iş yok

Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum Başakşehir'de katıldığı Başakşehir Üniversiteler Tanıtım ve Eğitim Fuarı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kurum, Ekrem İmamoğlu'nun 'Kopya vaat iddiaları' konusundaki soruya, "Kopya karşıdan çekilir. İstanbul'da şöyle geriye dönüp baktığınızda kopya çekilecek bir iş yok.10 metro ihalesinin 3'ünü iptal ettirdiler, yapmadılar. Var olan metro hattının temeline, şaftına hafriyat döktüler. Geçmişte kopya çekilecek bir iş yok. Kopya çekmek istiyorsa gelsin buraya baksın. Bu şehir nasıl yapılmış, nasıl inşa edilmiş baksın. Söyleyecekleri bir iş, söyleyecekleri bir eser olmadığı için hep gündemi nasıl değiştirebilirim anlayışıyla algı ve gündem değiştirme çabalarını 5 yıldır gördük. Ekrem beyi kendi kendine bırakıyoruz" yanıtını verdi.


#siyaset
#yerel seçim
#Murat Kurum
#Ekrem İmamoğlu
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