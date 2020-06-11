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Gündem İmamoğlu Yunanistana konuştu Ayasofyanın ibadete açılması gibi bir ihtiyaç yok
POLİTİKA

İmamoğlu Yunanistan’a konuştu: Ayasofya’nın ibadete açılması gibi bir ihtiyaç yok

İBB Başkanı İmamoğlu, Yunanistan'da düzenlenen programda telekonferans aracılığıyla kendisine yöneltilen "Ayasofya ile ilgili ne düşünüyorsunuz?" sorusuna "Ayasofya’nın ibadete açılması gibi bir ihtiyaç yok" cevabını verdi.

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Yunanistan’da uluslararası Delphi Ekonomi Forumuna telekonferasla katılan İmamoğlu’nun, Atina Belediye Başkanı Kostas Bakoyannis ile birlikte katıldığı panelde Ayasofya ile ilgili tartışmalar gündeme getirildi.

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"Türkiye'nin başka sorunları var"

Moderatör gazeteci Alexis Papachelas’ın “Ayasofyanın ibadete açılması ile ilgili düşüncelerinizi nedir” sorusuna İmamoğlu, “Türkiye’nin ve dünyanın başka sorunları var" cevabını verdi.

Gazeteci Alexis Papachelas, İmamoğlu'na “Ayasofyanın ibadete açılması ile ilgili düşünceleriniz nedir?” sorusunu yöneltti.

"Zaten bizim yetkimizde değil"

İmamoğlu, “Türkiye’deki ibadethanelerden ve tarihi eserlerden merkezi hükümetin, turizm bakanlığı ve kurumlarının sorumlu olduğunu; İstanbul Belediye Başkanlığının sorumluluğu altında bulunmadığını” anımsattı.

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İbadet için ihtiyaç yok

İmamoğlu ayrıca, “Ayasofya’nın ibadete açılması gibi bir ihtiyacın bulunduğuna inanmadığını” belirtti.

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Atina'dan övgü üstüne övgü

Atina belediye Başkanı Bakoyannis ise Ayasofya’nın dünya kültür mirası olduğundan söz etti ve Hristiyanların İstanbul’a gösterdiği özel sevginin bazen yok yere gerginliklere yol açtığı” görüşünü savundu.

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Boğaz'da yemek için sözleştiler

Bakoyannis İmamoğlu’nun, kendisi ve SKAİ TV’de ana haber bültenini sunan eşi Sia Kosionni’ye “Boğaz’da yemek” davetini de “büyük bir mutlulukla” kabul etti.


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