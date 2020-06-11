İmamoğlu Yunanistan’a konuştu: Ayasofya’nın ibadete açılması gibi bir ihtiyaç yok
İBB Başkanı İmamoğlu, Yunanistan'da düzenlenen programda telekonferans aracılığıyla kendisine yöneltilen "Ayasofya ile ilgili ne düşünüyorsunuz?" sorusuna "Ayasofya’nın ibadete açılması gibi bir ihtiyaç yok" cevabını verdi.
Yunanistan’da uluslararası Delphi Ekonomi Forumuna telekonferasla katılan İmamoğlu’nun, Atina Belediye Başkanı Kostas Bakoyannis ile birlikte katıldığı panelde Ayasofya ile ilgili tartışmalar gündeme getirildi.
"Türkiye'nin başka sorunları var"
Moderatör gazeteci Alexis Papachelas’ın “Ayasofyanın ibadete açılması ile ilgili düşüncelerinizi nedir” sorusuna İmamoğlu, “Türkiye’nin ve dünyanın başka sorunları var" cevabını verdi.
"Zaten bizim yetkimizde değil"
İmamoğlu, “Türkiye’deki ibadethanelerden ve tarihi eserlerden merkezi hükümetin, turizm bakanlığı ve kurumlarının sorumlu olduğunu; İstanbul Belediye Başkanlığının sorumluluğu altında bulunmadığını” anımsattı.
İbadet için ihtiyaç yok
İmamoğlu ayrıca, “Ayasofya’nın ibadete açılması gibi bir ihtiyacın bulunduğuna inanmadığını” belirtti.
Atina belediye Başkanı Bakoyannis ise Ayasofya’nın dünya kültür mirası olduğundan söz etti ve Hristiyanların İstanbul’a gösterdiği özel sevginin bazen yok yere gerginliklere yol açtığı” görüşünü savundu.