İmamoğlu Yunanistan’a konuştu: Ayasofya’nın ibadete açılması gibi bir ihtiyaç yok

Yunanistan’da uluslararası Delphi Ekonomi Forumuna telekonferasla katılan İmamoğlu’nun, Atina Belediye Başkanı Kostas Bakoyannis ile birlikte katıldığı panelde Ayasofya ile ilgili tartışmalar gündeme getirildi.

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GÜNDEM Ayasofya ibadete açılsın: Vatandaş son kararını verdi

"Türkiye'nin başka sorunları var"

Moderatör gazeteci Alexis Papachelas’ın “Ayasofyanın ibadete açılması ile ilgili düşüncelerinizi nedir” sorusuna İmamoğlu, “Türkiye’nin ve dünyanın başka sorunları var" cevabını verdi.

Gazeteci Alexis Papachelas, İmamoğlu'na “Ayasofyanın ibadete açılması ile ilgili düşünceleriniz nedir?” sorusunu yöneltti.

"Zaten bizim yetkimizde değil"

İmamoğlu, “Türkiye’deki ibadethanelerden ve tarihi eserlerden merkezi hükümetin, turizm bakanlığı ve kurumlarının sorumlu olduğunu; İstanbul Belediye Başkanlığının sorumluluğu altında bulunmadığını” anımsattı.

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İbadet için ihtiyaç yok

İmamoğlu ayrıca, “Ayasofya’nın ibadete açılması gibi bir ihtiyacın bulunduğuna inanmadığını” belirtti.

OYNAT 00:16 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ciddiyetsiz türbe ziyareti tepki çekti Fatih Sultan Mehmed Han türbesini ziyaret eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 'nun, türbenin etrafında ellerini arkadan bağlayarak yürüyüşü büyük tepki topladı. Sosyal medyada o anlara gösteren videoya tepki yağdı. BiP'te paylaş

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Atina'dan övgü üstüne övgü

Atina belediye Başkanı Bakoyannis ise Ayasofya’nın dünya kültür mirası olduğundan söz etti ve Hristiyanların İstanbul’a gösterdiği özel sevginin bazen yok yere gerginliklere yol açtığı” görüşünü savundu.

OYNAT 00:21 CHP'li İbrahim Kaboğlu'ndan tepki çeken açıklama: Sultanahmet de müze olmalı CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu, Sultanahmet Camisi'nin de müze olması gerektiğini söyledi. Kaboğlu, Meclis kürsüsünde yaptığı konuşmada, “Benim görüşüme göre Topkapı Sarayı da müze olarak korunmalı, Ayasofya da müze olarak korunmalı, hatta Sultanahmet de müze olmalı. Çünkü bunlar artık bizim kendi şeyimiz değil, kendimize özgü değil, insanlığın ortak mirasıdır bunlar” ifadelerini kullandı. Bu sözler sosyal medyada büyük tepki topladı.

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Boğaz'da yemek için sözleştiler

Bakoyannis İmamoğlu’nun, kendisi ve SKAİ TV’de ana haber bültenini sunan eşi Sia Kosionni’ye “Boğaz’da yemek” davetini de “büyük bir mutlulukla” kabul etti.



