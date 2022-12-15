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İSTANBUL

İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay ceza: 'YSK üyelerine hakaret'

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yüksek Seçim Kurulu üyelerine “ahmak” dediği için yargılandığı davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. İmamoğlu karar açıklandıktan sonra İYİ Parti lideri Akşener ve Canan Kaftancıoğlu ile Saraçhane'ye giderek partililere seslendi.

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Saliha Engin Yeni Şafak
İmamoğluna 2 yıl 7 ay ceza: YSK üyelerine hakaret
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ​2 yıl 7 ay ceza.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. İmamoğlu, cezasını tamamlayana kadar siyasi yasak getirildi. İmamoğlu’nun 2019’daki yerel seçimler sırasında Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada karar duruşması dün görüldü.

DURUŞMAYA CHP’LİLER AKIN ETTİ

İstanbul Anadolu Adliyesi 7. Asliye Mahkemesi’nde görülen duruşmaya CHP Milletvekili Muharrem Erkek, Mahmut Tanal, Seyit Torun, Sezgin Tanrıkulu, Gamze Taşcıer, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu ve CHP’li belediye başkanları katıldı. Duruşmada mütalaasını yineleyen savcı, İmamoğlu’nun kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen zincirleme şekilde hakaret ettiğini belirterek, 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılmasını talep etti. Duruşmada söz alan sanık avukatları, daha önce yapılan ve kabul edilmeyen reddihâkim taleplerini gündeme getirdi.

REDDİHÂKİM TALEBİNE RED

Mahkeme, sanık avukatlarının reddi hakim talebine ilişkin itirazların hükme bağlandığını ve tekrar değerlendirmesine yer olmadığına karar verdi. Duruşmada, İmamoğlu’nun basın danışmanı Murat Ongun ve siyasi danışmanı Necati Özkan tanık olarak dinlendi. Ongun, dava konusu ‘ahmaklar’ sözünün YSK üyeleri için söylenmediğini ileri sürdü.

HAPİS CEZASI ÇIKTI

  • Avukatların taleplerinin ele alınmasının ardından mahkemeye heyeti, kararını açıkladı. İmamoğlu’na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verilmesine hükmeden mahkeme, cezada başkaca artırım ve indirim uygulanmasına karar verdi. Ayrıca kararda İmamoğlu’nun cezanın infazı tamamlanıncaya kadar, kendi alt soyu üzerindeki velayet, vesayet, kayyımlık yetkileri açısından mahkûm olduğu hapis cezasından koşullu salıverilinceye kadar yoksun bırakılmasına hükmedildi. Kararda, istinaf yolunun açık olduğu belirtildi.

Süreç nasıl işleyecek?

Kararın kesinleşmesi için İstinaf Mahkemesi ve Yargıtay süreçlerinin tamamlanması gerekiyor. Önce karar, İstinaf Mahkemesi’ne gidecek. İmamoğlu’na verilen 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası onanırsa Yargıtay’a gidecek. Yargıtay’ın da kararı onaması durumunda İmamoğlu siyasi yasak gündeme gelecek. Karar sonrası İmamoğlu cezaevine girmeyecek. İmamoğlu, daha önce de Ordu Valisi Seddar Yavuz’a “İtlik yapıyorsun” dediği için 354 gün hapis cezası almış bu ceza 7 bin 80 lira adli para cezasına çevrilmişti.

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