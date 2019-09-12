Gündem İmamoğlundan ekmeğe zam açıklaması Fiyat düzenlemesi yaptık
İSTANBUL

İmamoğlu'ndan ekmeğe zam açıklaması: Fiyat düzenlemesi yaptık

İstanbul'da Halk Ekmek'te yapılan yüzde 40'lık zam büyük tepki çekti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, zam yapılmadığını savunarak, ''Fiyat düzenlemesi var. Bir zam söz konusu, uzun süredir bir zam yok" diye konuştu.

Haber Merkezi AA
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Halk Ekmek ürünlerine yapılan zamla ilgili gazetecilerin sorusunu yanıtladı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Halk Ekmek ürünlerine yapılan zamla ilgili gazetecilerin sorusunu yanıtladı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Halk Ekmek ürünlerine yapılan zamla ilgili sorusuna, ''Fiyat düzenlemesi var. Bir zam söz konusu, uzun süredir bir zam yok.'' şeklinde karşılık verdi.

İmamoğlu, kendilerinin hizmet etmek istediğini dile getirerek, şöyle devam etti:

  • ''Özellikle francala ekmek gibi yoğun tüketilen kalemlerde zam yapılmaması konusunda karar vermiştik. Ama diğer bazı özel ürünlere ya da birtakım özel çalışılan ürünlere de 'zam yapılabilir' diye bir karar verilmişti. O uygulamaya geçecekti bugünlerde. Listeyi istedim kendilerinden. Ama dediğim gibi normal ekmekle ilgili zammımız şimdilik yok.''

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