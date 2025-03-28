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İmamoğlu’nun avukatı hakkında adli kontrol talebi

İmamoğlu’nun avukatı hakkında adli kontrol talebi

14:3128/03/2025, Cuma
G: 28/03/2025, Cuma
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Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan.
Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini akladığı iddiasıyla hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik operasyonda tutuklanan
Ekrem İmamoğlu
’nun avukatı
Mehmet Pehlivan
gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında evinden gözaltına alınan Pehlivan’ın gözaltı kararının, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçu ve Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında verildiği öğrenildi.


Sağlık kontrolü için Bayrampaşa Devlet Hastanesi’ne getirilen Pehlivan, işlemlerinin ardından İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.


Adli kontrol talep edildi


Buradaki işlemleri tamamlanan Pehlivan, adliyeye sevk edildi. Pehlivan, savcılık ifadesinin ardından adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi.



#Ekrem İmamoğlu
#avukat
#adliye

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