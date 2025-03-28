İmamoğlu’nun avukatı hakkında adli kontrol talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini akladığı iddiasıyla hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında evinden gözaltına alınan Pehlivan’ın gözaltı kararının, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçu ve Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında verildiği öğrenildi.
Sağlık kontrolü için Bayrampaşa Devlet Hastanesi’ne getirilen Pehlivan, işlemlerinin ardından İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.
Adli kontrol talep edildi
Buradaki işlemleri tamamlanan Pehlivan, adliyeye sevk edildi. Pehlivan, savcılık ifadesinin ardından adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi.