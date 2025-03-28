Cumhurbaşkanı adayı lise mezunu İmamoğlu

Üniversite diploması olmayan, İBB’ye yolsuzluk ve terör operasyonunda tutuklanan Ekrem İmamoğlu, CHP’nin resmen cumhurbaşkanı adayı oldu. CHP’de dün önce Parti Meclisi (PM) ardından ise Meclis Grubu olağanüstü gündemle Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında basına kapalı toplandı. PM, 6 Nisan’da yapılacak olağanüstü kurultayı onayladı. İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı da parti grubuna havale edildi. CHP Grubu’nda yapılan oylamada 132 milletvekilinin oyunu alan İmamoğlu’nun CHP’nin adayı olduğu Özgür Özel tarafından açıklandı: “Ekrem İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı Parti Meclisi’nin oy birliği ile TBMM Grubu’na sevk edildi. Kapalı oylamanın sonucunda 134 milletvekilinden birisi tedbirli olarak disiplinde olan arkadaşımız oy kullanmaya gelmemiştir. Bir arkadaşımız da sağlık sebebiyle tedavi gördüğü için burada değildi. 132 arkadaşımızın kullandığı oyların tamamının kapalı oylamada alarak Ekrem İmamoğlu Cumhuriyet Halk Partisi’nin cumhurbaşkanı adayı olarak belirlenmiş ve aday gösterilmesi kararlaştırılmıştır.”