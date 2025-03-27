Dün Özgür Özel bugün Dilek İmamoğlu: Türkiye'yi İngiliz The Economist’e şikayet ettiler

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun hakkında hazırlanan yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından başlatılan olayları örtbas etme ve algı operasyonları hızla devam ediyor. İngiltere'nin duruma sessiz kalmasına tepki gösterip destek için yalvaran CHP Genel Başkanı Özgür'e bir yenisi daha eklendi. Bu kez de Dilek İmamoğlu, İngiliz The Economist'e röportaj vererek Türkiye'yi şikayet etti.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun hakkında başlatılan yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilmesinin ardından CHP'de yolsuzluk çarkını örtbas etme çabası sürüyor. Sokak çağrılarıyla izinsiz sokak gösterileri organize eden CHP, yurtdışından aradığı desteği bulamayınca çareyi kanal kanal gezmekte buldu.
Özgür Özel İngiltere Başbakanı'na yalvardı
BBC'ye röportaj veren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İngiltere'nin Türkiye'de yaşananlara sessizliğine dikkat çekip Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına sessiz kalan İngiltere Başbakanı Keir Starmer'e yalvardı.
"Terk edilmişlik hissediyoruz"
İngiliz Başbakan Starmer'e seslenen Özel, "Nasıl bir gerekçesi var nasıl bir sebebi var? Bütün Avrupa tepki gösteriyorken, İngiliz İşçi Partisi'nin, Starmer'in bu konuda herhangi bir şey söylememesini gerçekten anlamıyoruz. Terk edilmişlik hissediyoruz. İstanbul'un Büyükşehir Belediye Başkanı'nı alıp hapse koyuyorlar ve İngiltere buna ses çıkarmıyor. O zaman bu nasıl dostluk nasıl kardeş partilik? Bu nasıl demokrasiyi birlikte savunmak? Demokrasinin beşiği İngiltere ve bizim kardeş partimiz İşçi Partisi buna nasıl sessiz kalıyor? Gerçekten çok kırgınız?" ifadelerini kullandı.
Özel'in ardından Dilek İmamoğlu da şikayet etti
Özgür Özel'in ardından, Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu da İngiliz The Economist dergisine röportaj vererek Türkiye'yi şikayet etti.
Saraçhane buluşmalarında halka seslendiği satırlarla manşetlere gelen Dilek İmamoğlu, The Economist için kaleme aldığı yazıda ise 'Ekrem'in davası artık daha büyük bir şeyin sembolü' dedi.
İmamoğlu'nun tutuklanmasını cumhurbaşkanlığı adaylığına bağlayan İmamoğlu, ortaya saçılan yolsuzlukları örtbas etmeye girişti.