İmamoğlu'nun CHP'li belediyelerle birlikte yaptığı çalıştayı İBB'nin kasasından ödemesine AK Parti'li Göksu'dan tepki: Bundan ala israf var mı?

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 11 CHP'li büyükşehir belediye başkanına, İBB'nin kasasından verdiği yemeğe tepki gösterdi.

Göksu, İmamoğlu'nun seçim kampanyasını yaparken israf düzeninden bahsedip, israfla ilgili çok ağır cümleler kullandığını anımsattı. Göksu, İmamoğlu’na 'yaklaşık 1 yıldır İBB'yi yönetiyorsunuz, hangi israfla karşılaştınız ve hangi israf düzenini önlediniz' diye zaman zaman sorular sorduklarını anlatarak şunları dile getirdi:

Örneğin Yenikapı'da bir araç şovu yaptı, elinde patladı. '643 makama 1717 makam aracı var' dedi, sonra 730 tane kamyon, kamyonet ve minibüs dizebildi. Biz bunların cevabını ararken 2019 yılı denetim raporları çerçevesinde denetim komisyonu raporlar hazırladı. Denetim komisyonunun hazırladığı raporları incelerken İBB Başkanının kendi kafasında israfı tanımladığını, israfın da nasıl yapılacağını çok iyi bildiğini gördük.

"BİR KİŞİNİN FATURASI 6 BİN 395 LİRA"

DHA Tevfik Göksu

CHP'li belediye başkanlarına bir çalıştay yapılıyorsa, bunu İBB’nin bütçesinden vermenin etik olmadığını kaydeden Göksu, şöyle konuştu:

"Bütün Türkiye genelindeki belediye başkanları ile ilgili Türkiye’ye vizyon ve katkı sunacak bir çalıştay yaparsınız, büyükşehir ağırlar bu ayrı bir şeydir. Ama 11 tane CHP’li büyükşehir belediye başkanına çalıştay yapıyorsunuz ve bunu Büyükşehir Belediyesi’nin kasasından ödüyorsunuz, bu etik değil. Verilen yemekte kişi başına düşen fatura 6 bin 395 lira. 6 bin 395 lira bugün aşağı yukarı 3 tane asgari ücret. Bir taraftan 'emek, ekmek, israf' diyeceksiniz; ama bir kişinin yemek faturası 6 bin 395 lira olan bir organizasyon yapacaksınız. Bu bizim dikkatimizi çekti ve kamuoyuyla paylaşılması gerektiğini düşündük. O yetmiyormuş gibi sadece tirbuşon parası olarak 3 bin 115 lira ödenmiş. Hangi restoranda yemek yedilerse dışarıdan buraya içki getiriliyorsa, içki kapağını açmak için ödenen para 3 bin 115 lira. Soruyorum size; israfı nasıl tanımlıyorsunuz, bundan daha ala bir israf var mı? Büyükşehir Belediye Başkanı 'israf israf' düzeni derken aslında kendi kafasındaki hayatını tanımlıyormuş böylece bunu öğrenmiş olduk."

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OYNAT 00:00 Tevfik Göksu, İmamoğlu'nun yemek organizasyonuna tepki gösterdi: Bundan daha ala bir israf var mı? AK Partili Tevfik Göksu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 11 CHP'li büyükşehir belediye başkanına, İBB'nin kasasından ödediği yemeğe tepki gösterdi. Göksu, '11 CHP'li büyükşehir belediye başkanına çalıştay yapıyorsunuz ve bunu İBB'nin kasasından ödüyorsunuz, bu etik değil. Yemekte kişi başına düşen fatura 6 bin 395 lira. Bundan daha ala bir israf var mı?' dedi. BiP'te paylaş

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OYNAT 00:00 Tevfik Göksu'dan İmamoğlu yönetimine tepki: 11 bin 706 kişiyi işten çıkardınız İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, Temmuz ayı toplantılarının ikinci birleşimini pandemi kurulları çerçevesinde Yenikapı'daki İBB Etkinlik Çadırı'nda gerçekleştirdi. Görüşmelerde konuşan İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, 'Sayın Başkanın seçim döneminde en çok kullandığı argüman, en çok ifade ettiği şeylerden bir tanesi, 'Ben İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde hiç kimsenin aşı, işi ve ekmeği ile oynamayacağım'. Hatta CHP Genel Başkanı, 'Namus sözü veriyorum, hiç kimsenin işinden edilmeyecek' dedi. Peki, tablo nedir. Şuana kadar İBB'den atılan kişi sayısı 11 bin 706'dır. 11 bin 706 kişi ekmeğinden ve işinden edilmiş, atılmıştır. Peki, soruyorum size. Hani verdiğiniz söz? Hani insanların aşından işinden etmeyecektiniz. Hani partizanlık etmeyecektiniz. Hani parti yönetmeyecekti' dedi. BiP'te paylaş

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