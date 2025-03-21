İmamoğlu'nun ilk ifade işlemi sona erdi: Yolsuzluk suçlamalarını reddetti

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında başlatılan yolsuzluk soruşturması kapsamında ifade verdi. Suçlamaları reddeden İmamoğlu, terör soruşturması kapsamında da ifade verecek.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.
“CHP’de para sayma görüntüleri” ve “kent uzlaşısı” soruşturmaları kapsamında İmamoğlu başta olmak üzere 106 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.
Suçlamaları reddetti
Savcılık, İmamoğlu ve şüphelilere, “terör örgütüne yardım etmek” ve “çıkar amaçlı suç örgütü kurmak” suçlamalarında bulunmuştu.