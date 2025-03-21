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İmamoğlu'nun ilk ifade işlemi sona erdi: Yolsuzluk suçlamalarını reddetti

İmamoğlu'nun ilk ifade işlemi sona erdi: Yolsuzluk suçlamalarını reddetti

19:1921/03/2025, Cuma
G: 21/03/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Ekrem İmamoğlu'nun ilk ifade işlemi sona erdi.
Ekrem İmamoğlu'nun ilk ifade işlemi sona erdi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında başlatılan yolsuzluk soruşturması kapsamında ifade verdi. Suçlamaları reddeden İmamoğlu, terör soruşturması kapsamında da ifade verecek.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.

“CHP’de para sayma görüntüleri” ve “kent uzlaşısı” soruşturmaları kapsamında İmamoğlu başta olmak üzere 106 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Suçlamaları reddetti

Savcılık, İmamoğlu ve şüphelilere, “terör örgütüne yardım etmek” ve “çıkar amaçlı suç örgütü kurmak” suçlamalarında bulunmuştu.

Çarşamba günü gözaltına alınan İmamoğlu'nun ifade işlemleri tamamlandı.
İmamoğlu'nun kendisine yöneltilen suçlamaları reddettiği öğrenildi.


#Ekrem İmamoğlu
#Yolsuzluk
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