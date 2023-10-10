İmamoğlu'nun oy karşılığı koltuk dağıttığı delegelerin isimleri ifşa oldu

Ekrem İmamoğlu - Cemal Canpolat
14 ve 28 Mayıs seçimlerinde umduğunu bulamayıp sandıkta tarihi bir yenilgi alan CHP'de seçim sonrası patlak veren koltuk mücadeleleri tam gaz devam ediyor.
İl ve ilçe kongrelerinde yaşanan sandalye ve yumrukların havalarda uçuştuğu kavgalar partinin içerisinde bulunduğu krizi gözler önüne serdi.
31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçime doğru gidilirken parti içinde kurultay gündemi hakim.
Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, bir yandan seçim mağlubiyetiyle mücadele ederken bir yandan da karşısına geçen yakınındaki isimlere karşı savaş veriyor.
Bu isimlerden biri de bir dönem baba-oğul mesajı verdiği İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu.
İmamoğlu'nun liyakat yalanı ortaya çıktı
Öyle ki il kongrelerinde sık sık değişimciler ile genel merkezciler birbirlerine giriyor. Bunun son örneği de hafta sonu İstanbul kongresinde yaşandı.
Burada, İmamoğlu’nun ve değişimcilerin adayı Özgür Çelik olurken karşısında ise Kılıçdaroğlu’nun desteklediği Cemal Canpolat yer aldı.
Olaylı geçen kongrede en fazla oyu ise Çelik oldu.
Öte yandan kongrede adeta yeni bir savaş başlatıldı.
İBB'de çalışan 15 delege ifşa oldu
Canpolat, kürsüdeki konuşmasında, “CHP delegelerini, size oy vermek için işe aldığınız bir dönemi kabul edemiyorum.” diyerek İmamoğlu’na meydan okudu ve İBB’deki liyakatsizliği ifşa etti.
İtirafların ardından İmamoğlu’nun kendi adayına oy vermeleri durumunda koltuk dağıttığı ileri sürülen delegeler belli oldu.