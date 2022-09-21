İmamoğlu'nun YKS üyelerine hakaretten yargılandığı dava ertelendi

YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun hakkında bugün karar çıkması bekleniyordu. Gelen son dakika bilgisine göre;

İmamoğlu'nun yargılandığı dava, tanıkların dinlenmesi için 11 Kasım tarihine ertelendi.

SİYASET YASAĞI GELEBİLİR

İstanbul Anadolu Adliyesi 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 1 yıl 3 ay 15 günden 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası talebiyle yargılanan İmamoğlu, kendisine iki yıldan fazla bir ceza verilmesi halinde ‘‘siyaset yasağı’’ ile karşı karşıya kalacak.

1 HAZİRAN'DA KARAR BEKLENİYORDU

28 Nisan’da yapılan duruşmada savcının mütalaasını vermesi nedeniyle 1 Haziran’da yapılan son duruşmada mahkemenin karar vermesi bekleniyordu. Ancak 7. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Hüseyin Zengin beklentilerin aksine İmamoğlu’nun avukatı Kemal Polat’ın tanık dinlenmesi ve delillerinin incelenmesi yönündeki talebini dikkate alarak duruşmayı 21 Eylül’e ertelemişti.

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