İmamoğlu’nun testi pozitif çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nın Kovid-19 testi pozitif çıktı. İmamoğlu, Twitter’da yaptığı videolu paylaşımda, sıklıkla test yaptıran biri olduğunu, en son çarşamba günü yaptırdığı testin de negatif çıktığını belirtti. Önceki akşam saat 21.00 sıralarında ateşinin yükselmesi sonucu hastaneye gittiğini anlatan İmamoğlu, “38 derece ateşle hastaneye girince dün (önceki gün) akşamı hastanede geçirdim ve test oldum. Bugün (dün) itibarıyla pozitif olduğu konusunda bir rapor oluştu. Şu an iyiyim.” ifadesini kullandı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da İmamoğlu’nu arayarak şifa diledi. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, twitter hesabından yaptığı paylaşımda koronavirüse yakalandığını duyurdu. Akpolat, “Genel sağlık durumum iyi, ailemle birlikte karantinadayız.” dedi.

REKLAM