​‘İman Ayetleri’ sergisi Albaraka’da

Albayrak Grubu’nun bu yıl 8.’sini düzenlediği Hüsn-i Hat Sergisi, Anadolu Yakası’nda ilk defa Albaraka Sanat Galerisi’nde sanatseverlerle buluştu. Bu sene “İman Ayetleri Hat Eserleri” temasıyla hazırlanan serginin açılışı, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii’nin içinde yer alan Albaraka Sanat Galerisi’nde gerçekleştirildi.
Törene Albaraka Türk Kurumsal İletişim ve Marka Müdürü M. Esad Doğanlı, Albaraka Kültür Sanat ve Yayıncılık Genel Müdürü Ahmet Faruk Çağlar ve Albayrak Grubu Kurumsal İletişim Koordinatörü Esad Sivri ve üst düzey yöneticileriyle birlikte hat sanatı gönüllüleri katıldı. Sergi 27 Mayıs’a kadar ziyaret edilebilecek.