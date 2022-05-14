Gündem İman Ayetleri sergisi Albarakada
İSTANBUL

‘İman Ayetleri’ sergisi Albaraka’da

Albayrak Grubu’nun bu yıl 8.’sini düzenlediği Hüsn-i Hat Sergisi, Anadolu Yakası’nda ilk defa Albaraka Sanat Galerisi’nde sanatseverlerle buluştu.

Abone Ol Google News
Mustafa İlhan Yeni Şafak
​‘İman Ayetleri’ sergisi Albaraka’da
‘İman Ayetleri’ sergisi Albaraka Sanat Galerisi’nde gerçekleştirildi.

Albayrak Grubu’nun bu yıl 8.’sini düzenlediği Hüsn-i Hat Sergisi, Anadolu Yakası’nda ilk defa Albaraka Sanat Galerisi’nde sanatseverlerle buluştu. Bu sene “İman Ayetleri Hat Eserleri” temasıyla hazırlanan serginin açılışı, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii’nin içinde yer alan Albaraka Sanat Galerisi’nde gerçekleştirildi.

Albayrak Grubu'nun 'İman Ayetleri Hüsn-i Hat Sergisi' TÜGVA'lı gençlerle buluştu
GÜNDEM
Albayrak Grubu'nun 'İman Ayetleri Hüsn-i Hat Sergisi' TÜGVA'lı gençlerle buluştu

Törene Albaraka Türk Kurumsal İletişim ve Marka Müdürü M. Esad Doğanlı, Albaraka Kültür Sanat ve Yayıncılık Genel Müdürü Ahmet Faruk Çağlar ve Albayrak Grubu Kurumsal İletişim Koordinatörü Esad Sivri ve üst düzey yöneticileriyle birlikte hat sanatı gönüllüleri katıldı. Sergi 27 Mayıs’a kadar ziyaret edilebilecek.

İman Ayetleri Hat Sergisi Zeytinburnu’nda
HAYAT
İman Ayetleri Hat Sergisi Zeytinburnu’nda
Kapıya benzetiliyor

Kapıya benzetiliyor

​NASA'nın gizemli Mars fotoğrafı merak uyandırdı.
Antalyada acı olay

Antalya'da acı olay

​Sızan gazdan zehirlenen iki işçi hayatını kaybetti.
Putin Güvenlik Konseyini topladı: Gündemde İsveç ve Finlandiya var

​Cumhurbaşkanı Erdoğan AKM'deki etkinlikte konuştu.

​Hafta sonu kuvvetli yağış ve toz taşınımı geliyor.

TSK'dan cezalandırma atışları: Suriye'nin kuzeyinde 52 terörist öldürüldü

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.