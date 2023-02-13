İmar affı sözünü unuttu

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisinin MYK toplantısını düzenlediği Hatay’da, imar aflarını eleştirerek “Ne yapıldı? Bol miktarda imar afları çıktı. İnsanların oturdukları konutu insanlara mezar ettiler bir de üstüne para aldılar” dedi. Ancak CHP’nin 2018 Seçim Bildirgesi’ndeki en önemli vaatlerinden biri de imar affıydı. CHP’nin “Milletimiz İçin Geliyoruz” başlığını taşıyan 264 sayfalık 2018 Seçim Bildirgesi’nin 214’üncü sayfasındaki imar affı bölümündeki vaatlerden biri de ‘ruhsatsız yapıları yasal statüye kavuşturulacağıydı. CHP’nin 2018 Seçim Bildirgesi’nin ‘imar affı’ bölümündeki vaatleri şöyle:
● 2/B arazisinde binası olan yurttaşlarımızın mağduriyetlerini gidereceğiz.
● 2981 Sayılı İmar Affı Kanunu’na göre Tapu Tahsis Belgesi’ni henüz almamış yurttaşlarımıza bir yıl içerisinde tapularını vereceğiz.
● Ruhsatsız yapıları yasal statüye kavuşturacağız.
● Son beş yıl içerisinde mesken olarak kullanılan ve afet riski taşımayan tüm konutlara bir defaya mahsus olmak üzere imar affı getirecek, ruhsatsız binalara ruhsat vereceğiz
● Bu yapılarda ikamet eden yurttaşlarımızın başta belediye hizmetleri olmak üzere kamu hizmetlerinden eksiksiz şekilde yararlanmasını sağlayacağız.