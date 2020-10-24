Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem İmar ve FETÖ iddiasına cevap
BALİKESİR

İmar ve FETÖ iddiasına cevap

Balıkesir Edremit’te Zeytinli Mahallesi’nin sakinlerinin “CHP-FETÖ işbirliği ile zeytinlikler imara açılıyor” iddialarına cevap geldi. Mahallede bulunan 8 bin 320 metrekarelik arsanın imara açılması için ilk adımın daha sonradan kapatılan Zeytinli Belde Belediyesi tarafından atıldığı öğrenildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Balıkesir Edremit’te Zeytinli Mahallesi’nin sakinlerinin “CHP-FETÖ işbirliği ile zeytinlikler imara açılıyor” iddialarına cevap geldi.

İMAR KARARI BELDE BELEDİYESİNİN

Belediye yetkilerinin verdiği bilgiye göre, mahallede bulunan 8 bin 320 metrekarelik arsanın imara açılması için ilk adım daha sonradan kapatılan Zeytinli Belde Belediyesi tarafından atıldı. Belde belediyesinin 4.7.1988 tarih 2/9 meclis kararı ve 28.12.1994 tarih ve 6/38-2 sayılı meclis kararı ile arsa, imar planı içerisine dahil oldu. Edremit Belediye Meclisi ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi, belde belediyesinin kararını onayladı. Tüm bu süreçte yapılan işlemler askıya çıkarıldı ve bir itiraz olmadı.

Ahmet Herdan

SADECE PARSEL İŞLEMİ YAPILDI

Bazı mahalle sakinlerinin ‘zeytinliği imara açtı’ şeklinde suçlamalar yönelttiği mevcut belediye yönetimi ise imarlı arsanın parsellenmesine onay verdi. Edremit Belediyesi Encümen kararı ile yürürlükteki imar planına uygun olarak arsanın parselasyon ve kamuya terk işlemi yapıldı. İlgili işlem Çevre Şehircilik Bakanlığına Bağlı Kadastro Genel Müdürlüğü Edremit Kadastro Şefliğince cins değişikliği işlemleri yapılarak tescil edildi. Bu süreç içerisinde “arazi üzerine herhangi bir yapı yapılmadığını, zeytin ağacı sökülmediğini” belirten belediye yetkilileri “Söz konusu iddialar asılsız olup iddiaların aksine tüm iş ve işlemler kesinleşen meclis kararları doğrultusunda yürürlükteki imar plan ve uygulamalarına göre yapılmıştır. Özetlenecek olursa süreç içerisinde 4 meclis kararı alınmış olup encümen kararı meclis kararları esas alınarak uygulanmıştır” ifadelerini kullandı.

OHAL KANUNU İLE GÖREVE İADE EDİLDİ

Edremit Belediyesi’nin İmar ve Şehircilik Müdürü Ahmet Herdan’ın FETÖ’cü olduğu iddialarının da asılsız olduğu bildirildi. Herdan’ın Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nde görevliyken asılsız bir ihbar sonucu 677 numaralı KHK ile kamudan ihraç edildiği, ancak OHAL Komisyonu’nun oy birliği ile aldığı kararla görevine iade edildiği ifade edildi. OHAL komisyonu tarafından verilen kararda “ Başvurucu hakkında (Ahmet Herdan) soruşturma ve kovuşturma bulunmadığı, ilgili kurum ve kuruluşlar ile yapılan yazışmalarından başvurucu hakkında terör örgütleri ile devletin milli güvenliğine karşı yapı, oluşum veya gruplara üyeliği veya irtibatını ortaya koyan belge edinilememiştir” denildi.

FETÖ’cü tartışması yargıda
GÜNDEM
FETÖ’cü tartışması yargıda
Abone Ol Google News
Devlet bize komplo kurdu

Devlet bize komplo kurdu

Avrupa'da Müslümanlar hedef haline getiriliyor.
Korona pazara çıktı

Korona pazara çıktı

​Ne esnaf ne de vatandaş kuralları hatırladı...
Macronun tedaviye ihtiyacı var

Macron'un tedaviye ihtiyacı var

​Erdoğan'dan Macron'a sert tepki.
Karabağ'da şehit oldu

Karabağ'da şehit oldu

​Türkiye'de mühendislik fakültesinde okuyordu.
Üç bin yeni personel alınacak

Üç bin yeni personel alınacak

​Bakanlık, internet sitesinden duyurdu.
PTT kargomatta temassız teslim

PTT kargomatta temassız teslim

​Evde kargocu yolu gözleme dönemi sona erecek.
Suriye sınırına ticaret merkezi

Suriye sınırına ticaret merkezi

​"İki ülke arasındaki ticari sirkülasyon bölgemizde zenginlik olacak."
Fransız mallarına boykot dalgası

Fransız mallarına boykot dalgası

​Macron'un İslam'a açtığı savaşa Arap ülkelerinden tepki.
Babasının vasiyetini<br>yerine getirdi

Babasının vasiyetini
yerine getirdi

Müslüman dövüşçü Habib, aldığı galibiyetle kariyerini noktaladı.
Pandemi bahane

Pandemi bahane

AVM'ler mescitleri kapattı, vatandaş otoparkta namaz kıldı.
Galatasaray <br>10 kişi kazandı

Galatasaray
10 kişi kazandı

​Sarı kırmızılılar deplasmanda Erzurumspor'u 2-1 yendi.
Terim'den <br>olay açıklama

Terim'den
olay açıklama

​Galatasaray'da seçim ateşini yakan konuşma.
İtalya'da tablo korkutuyor

İtalya'da tablo korkutuyor

​Hükümet, tedbirlerin sıkılaştırılmasını değerlendiriyor.

Bakan Koca'nın İstanbul mesaisi

Bakan Koca'nın İstanbul mesaisi

​112 komuta merkezini ziyaret etti, telsizden önemli mesajlar verdi.
Türkiye'nin son 24 saati

Türkiye'nin son 24 saati

​Ağır hasta sayısında artış devam ediyor.
Kan donduran cinayet

Kan donduran cinayet

Eski kocasını öldürdü, ikiye böldü, tandırda yaktı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.