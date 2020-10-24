İmar ve FETÖ iddiasına cevap

Balıkesir Edremit’te Zeytinli Mahallesi’nin sakinlerinin “CHP-FETÖ işbirliği ile zeytinlikler imara açılıyor” iddialarına cevap geldi.

İMAR KARARI BELDE BELEDİYESİNİN

Belediye yetkilerinin verdiği bilgiye göre, mahallede bulunan 8 bin 320 metrekarelik arsanın imara açılması için ilk adım daha sonradan kapatılan Zeytinli Belde Belediyesi tarafından atıldı. Belde belediyesinin 4.7.1988 tarih 2/9 meclis kararı ve 28.12.1994 tarih ve 6/38-2 sayılı meclis kararı ile arsa, imar planı içerisine dahil oldu. Edremit Belediye Meclisi ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi, belde belediyesinin kararını onayladı. Tüm bu süreçte yapılan işlemler askıya çıkarıldı ve bir itiraz olmadı.

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Ahmet Herdan

SADECE PARSEL İŞLEMİ YAPILDI

Bazı mahalle sakinlerinin ‘zeytinliği imara açtı’ şeklinde suçlamalar yönelttiği mevcut belediye yönetimi ise imarlı arsanın parsellenmesine onay verdi. Edremit Belediyesi Encümen kararı ile yürürlükteki imar planına uygun olarak arsanın parselasyon ve kamuya terk işlemi yapıldı. İlgili işlem Çevre Şehircilik Bakanlığına Bağlı Kadastro Genel Müdürlüğü Edremit Kadastro Şefliğince cins değişikliği işlemleri yapılarak tescil edildi. Bu süreç içerisinde “arazi üzerine herhangi bir yapı yapılmadığını, zeytin ağacı sökülmediğini” belirten belediye yetkilileri “Söz konusu iddialar asılsız olup iddiaların aksine tüm iş ve işlemler kesinleşen meclis kararları doğrultusunda yürürlükteki imar plan ve uygulamalarına göre yapılmıştır. Özetlenecek olursa süreç içerisinde 4 meclis kararı alınmış olup encümen kararı meclis kararları esas alınarak uygulanmıştır” ifadelerini kullandı.

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OHAL KANUNU İLE GÖREVE İADE EDİLDİ

Edremit Belediyesi’nin İmar ve Şehircilik Müdürü Ahmet Herdan’ın FETÖ’cü olduğu iddialarının da asılsız olduğu bildirildi. Herdan’ın Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nde görevliyken asılsız bir ihbar sonucu 677 numaralı KHK ile kamudan ihraç edildiği, ancak OHAL Komisyonu’nun oy birliği ile aldığı kararla görevine iade edildiği ifade edildi. OHAL komisyonu tarafından verilen kararda “ Başvurucu hakkında (Ahmet Herdan) soruşturma ve kovuşturma bulunmadığı, ilgili kurum ve kuruluşlar ile yapılan yazışmalarından başvurucu hakkında terör örgütleri ile devletin milli güvenliğine karşı yapı, oluşum veya gruplara üyeliği veya irtibatını ortaya koyan belge edinilememiştir” denildi.