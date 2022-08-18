Gündem IMFden borç aldık yalanı ifşa olan İYİ Partili Bilge Yılmazdan ekonomide kurtuluş planı
POLİTİKA

'IMF'den borç aldık' yalanı ifşa olan İYİ Partili Bilge Yılmaz'dan ekonomide kurtuluş planı

İYİ Parti’nin Ekonomi Politikaları Başkanlığı tarafından İstanbul'da 'Ekonominin kurtuluş planı' etkinliği düzenlendi. Etkinlikte, geçtiğimiz günlerde Türkiye’nin IMF’den borç aldığı yalanını ortaya atan İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Prof. Dr. Bilge Yılmaz'ın sunum yaptığı görüldü. Yılmaz'ın IMF yalanı, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin açıklamasıyla ifşa olmuştu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
IMFden borç aldık yalanı ifşa olan İYİ Partili Bilge Yılmazdan ekonomide kurtuluş planı
İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz

İYİ Parti, İstanbul'da 'Ekonominin kurtuluş planı' etkinliği düzenledi. İYİ Parti’nin Ekonomi Politikaları Başkanlığı tarafından düzenlenen programın açılışını parti genel başkanı Meral Akşener yaptı.

Akşener'in ardından kürsüye İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Prof. Dr. Bilge Yılmaz çıktı. Geçtiğimiz günlerde Türkiye’nin IMF’den borç aldığı yalanını ortaya atan Yılmaz, ekonominin kurtuluş planı etkinliğinde sunum yaptı.

IMF YALANI İFŞA OLMUŞTU

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Prof. Dr. Bilge Yılmaz, Habertürk'te yayınlanan Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek Bilim programında Türkiye'nin IMF'den borç aldığını öne sürmüştü. "Merkez Bankası'nda IMF'den alınan 6,5 milyar dolar var" ifadesini kullanan Yılmaz'ın yalanı, Bakan Nureddin Nebati'nin açıklamasıyla ifşa olmuştu.

BAKAN NEBATİ: YA BİLMİYORSUNUZ YA DA ÇARPITIYORSUNUZ

Türkiye’nin IMF ile anlaşma ya da program yapmadığını belirten Bakan Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Prof. Dr. Bilge Yılmaz, dün katıldığınız bir yayında Türkiye’nin IMF’den 6.5 milyar dolar borç aldığını iddia etmişsiniz. Ya konuyu bilmiyorsunuz ya da bilip çarpıtıyorsunuz. İki durum da sizin adınıza üzücü" demişti.

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