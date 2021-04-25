İmkansız diye bir şey yok

Türkiye 25’ncisi olduğu üniversite sınavının ardından astronomi ve uzay bilimleri bölümünde, aynı anda üç yan dal yaparak Türkiye’nin ilk uzay mühendislerinden biri olan serebral palsili (SP) Turgay Karakaş, TÜBİTAK’ta savunma sanayinin önemli projelerinde rol alırken bir yandan da Serebral Palsili Çocuklar Derneğinin (SERÇEV) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütüyor. Halk arasında “beyin felci” olarak da bilinen SP ile dünyaya gelen 44 yaşındaki Turgay Karakaş, fiziksel engeli sebebiyle yaşadığı zorluklara inat, eşine az rastlanır başarılara imza attı. Karakaş, 1994’teki üniversite sınavında sadece sayısal sorulara cevap vererek ilk 25’e girdi. Çocukluk hayali uzay alanında eğitim almak isteyen Karakaş, Ankara Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü’ne yerleşti.

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Aynı anda matematik, fizik ve kimya alanında yan dal yapan Karakaş, TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü’nde (SAGE) görev yapmaya başladı. Halen SAGE’deki çalışmalarına devam eden, aynı anda öğrencilere özel ders veren Karakaş, 1,5 ay önce SERÇEV Yönetim Kurulu Başkanı seçildi. Hemşire eşi ve 3 yaşındaki kızıyla mutlu bir yaşam süren Karakaş, yaşam hikayesini anlattı. Fakültede yüksek lisans ve doktorasını tamamlamasının ardından TÜBİTAK SAGE’de çalışmaya başladığını belirten Karakaş, “TÜBİTAK’ta savunma sanayine yönelik projelerde görev alıyorum. Türkiye’nin uzun menzilli ilk seyir füzesi, SOM füzesinin projesinde çalıştım. Şu anda da SAGE bünyesinde yürütülen bütün projelerde aktif rol alıyorum.” dedi.

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ÖĞRENCİLERE MATEMATİĞİ SEVDİRMEYE ÇALIŞIYORUM

Devlet okullarında okuduğunu, lise döneminde olimpiyatlarda dereceler aldığını da aktaran Karakaş, derece aldığı için aynı anda üç dershaneye ücretsiz gittiğini ifade etti. Turgay Karakaş, “Matematik benim hayatım. Şu anda da özel ders veriyorum, dört öğrencim var. Onlara da matematiği sevdirmeye çalışıyorum.” diye konuştu. Karakaş, “Diğer SP’li çocuklara örnek olabilmek beni çok mutlu ediyor. Bizler hasta değiliz, SP, sarı saç, mavi göz, büyük burun, küçük kulaklı olmak gibi bir farklılık. Hiç yürüyemeyen, konuşamayan arkadaşlarımız da var benim gibi kendi kendine yetebilenler de var. Bizim için hiçbir şey kolay olmuyor ama imkansız diye bir şey de yok, sadece biraz zaman alıyor.”

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Hayalim onlar için hastane ve okul

SERÇEV Yönetim Kurulu Başkanlığı 1,5 ay önce teklif edildiğinde daha çok çocuğa ve aileye ulaşabilmek için bunu hiç düşünmeden kabul ettiğini vurgulayan Karakaş, hayata geçirmek istediği projelere ilişkin de şunları kaydetti: “Serabral palsili çocuklar için erken tanı çok önemli. Erken tanıyı içine alan serebral palsili çocuklara hizmet veren bir hastane yaptırmak istiyorum. Sağlık Bakanımızdan destek vermelerini rica ediyorum. İkinci aşama ise eğitim.SERÇEV Gökkuşağı İlköğretim Okulu’nda okuyabilmek için sıra bekleyen 400 SP’li öğrencimiz var. Bu nedenle 2. ve hatta 3. okulu da açmak istiyoruz. Üçüncü hayalim ise üniversite. Özel gereksinimli çocuklarımız için SERÇEV Üniversitesi’ni kurabilmek.” Karakaş, özel gereksinimli bireylerin istihdamının desteklenmesini çok önemsediğini söyleyerek, “Bu konuda devletimiz çok özverili davranıyor ama yeni adımlar da atılması gerekiyor. SERÇEV bünyesinde yaşam evi, kafe gibi ortamları oluşturmak istiyoruz. Bu konuda da devletimizden destek istiyoruz.” dedi.