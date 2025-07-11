İmzalar atıldı: Türkiye ile KKTC arasında Fiber Dönüşüm Protokolü

Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında bilgi teknolojileri alanında önemli bir adım atıldı. KKTC’nin dijital altyapısını güçlendirmek ve yüksek hızlı internet erişimini yaygınlaştırmak amacıyla “Fiber Dönüşüm Protokolü”ne imza atıldı. Protokol kapsamında, KKTC genelindeki fiber optik altyapı Türk Telekom tarafından kurulacak. Anlaşma, adanın dijital dönüşüm sürecinde kritik bir eşik olarak görülüyor.