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İmzalar atıldı: Türkiye ile KKTC arasında Fiber Dönüşüm Protokolü

İmzalar atıldı: Türkiye ile KKTC arasında Fiber Dönüşüm Protokolü

15:5211/07/2025, Cuma
AA
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İmza törenine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Türk Telekom CEO'su Ümit Önal ve her iki ülkeden yetkililer katıldı.
İmza törenine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Türk Telekom CEO'su Ümit Önal ve her iki ülkeden yetkililer katıldı.

Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında, KKTC'nin fiber optik altyapısının Türk Telekom tarafından kurulması ve hızlı internete kavuşması için Fiber Dönüşüm Protokolü imzalandı.

Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında bilgi teknolojileri alanında önemli bir adım atıldı. KKTC’nin dijital altyapısını güçlendirmek ve yüksek hızlı internet erişimini yaygınlaştırmak amacıyla “Fiber Dönüşüm Protokolü”ne imza atıldı. Protokol kapsamında, KKTC genelindeki fiber optik altyapı Türk Telekom tarafından kurulacak. Anlaşma, adanın dijital dönüşüm sürecinde kritik bir eşik olarak görülüyor.



Başkent Lefkoşa'daki bir otelde düzenlenen imza törenine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Türk Telekom CEO'su Ümit Önal ve her iki ülkeden yetkililer katıldı.



#KKTC
#Türk Telekom
#fiber optik
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