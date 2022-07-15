​İnancın zafer gecesi

Şemseddin Yalçın-Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürü

Takvimler 15 Temmuz 2016’ yı gösteriyordu.Dehşet verici bir cuma gecesi…

Tarihte ilk kez milli irade uğruna insanların mermiye göğsünü uzattığı ve belki de ilk kez insan bedeninin silahı yendiği gece.

Türkiye’de ilk kez halkın “Etiyle, kemiğiyle” karşı koyduğu bir darbe girişimi.

O gece milletimizin üstün cesareti ve büyük fedakârlıklarıyla darbe girişimi püskürtülmüş, Türk milleti, iradesini korumak adına büyük bir imtihan vermiştir.

“O gece milletimiz ebabil kuşları gelsin diye beklemedi, her birimiz ebabil olmuştu. Zapt ettik ihaneti, zapt ettik Elhamdülillah”Vurulduk, şehit düştük, gazi olduk, kanımızla, canımızla tarihin en büyük işgal hareketini püskürttük.

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252 evladımızı şehit verdik, 2739 evladımızı gazi ettik.15 Temmuzda bu meydanlarda devleşen yürekler gördük.Öleceğini bile bile ölüme koşan Ömer Halis Demir gibi kahramanlar gördük.

Bilim insanı, akademisyen olmasına rağmen “gün bugündür” diyerek ölüme yürüyen, şehit düşen İlhan Varank gibi vatanına, milletine sevdalı kahramanlar gördük.

15, 16, 17 yaşlarında en önde şehadete koşan; İbrahim Halil Yıldırım, Abdullah Tayyip Olçok, Uhud Kadir Işık gibi nice genç delikanlılar gördük.

İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un ifadesiyle,

“Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?

Şüheda fışkıracak, toprağı sıksan şüheda.

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Canı, cananı, bütün varımı alsın da Hüda,

Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.”

Bu aziz vatanı alçaklara, hainlere teslim etmedik!

Yüce Rabbimiz Şehitlerimiz için Kur’an-ı Kerim’de “Allah yolunda öldürülenlere “ölüler” demeyin. Hayır, onlar diridirler. Ancak siz bunu bilemezsiniz.” (Bakara, 154) buyuruyor.

Bu şehitlerimiz için en büyük müjdedir. Biz bu müjdeyle tarihin her döneminde canımız pahasına vatanımızı savunduk.Mazlumlara sahip çıkan, zalimlerin karşısında dimdik duran, hakkı ve adaleti savunan kahraman bir milletiz.

Aziz şehitlerimizin emaneti olan şehit ailelerimiz ve gazilerimiz bizim en değerlilerimizdir.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak biz, sadece bir görev olarak değil, şehitlerimize ve gazilerimize bir borcumuz olduğu için ailelerimizin ve gazilerimizin neye ihtiyaçları varsa hizmetlerimizi en yüksek düzeyde sunmanın gayreti içindeyiz. Onlara sağladığımız her haktan, yaptığımız her hizmetten büyük mutluluk duyuyoruz.

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Bu bilinç ve hassasiyetle istihdam hakkı, konut sahibi yapmak amacıyla (bir konut ile sınırlı olmak üzere) Toplu Konut İdaresince faizsiz kredi imkânı sağladık.

Şehitlerimizin bir yakını ile engellilik oranı % 90 veya daha fazla olan malûl gaziler ile bizzat kullanma amacıyla engelliliğine uygun hareket ettirici özel tertibat yaptıran gaziler için Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyeti, şehir içi toplu taşıma hizmetleri ile demiryolları ve denizyollarının şehir içi ve şehirlerarası hatlarından ücretsiz olarak yararlanmalarını sağladık.

Eğitim, konut kredisi desteği, ücretsiz seyahat hakkı gibi daha birçok konuda ekonomik ve sosyal imkânlardan yararlanmalarını sağladık.

Şehitlerimizin aziz hatıralarının yaşatılması için kuruluş binalarına, cadde, sokak, park gibi alanlara şehidimizin ismini verdik.

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Şehitliğin ve gaziliğin maddi hiçbir karşılığının olmadığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Yaptıklarımızla, bizler aslında daha çok şehit ailelerimizin ve gazilerimizin yalnız olmadığını hissettirmeye çalışıyoruz.

Biz, Türkiye olarak bugün 85 milyonluk kader birliği yapmış, acıları ve mutlulukları paylaşan bir aileyiz. Ülkemizi karanlığa ve kaosa sürüklemek isteyenlere milletimizin feraseti sayesinde bu fırsatı vermedik inşallah hiçbir zaman da vermeyeceğiz.

Bu bilinçle, Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 21. yüzyılın yükselen, muhkem ve lider gücü olmayı başaracağımıza inanıyorum.

Bu vesileyle 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününü kutluyor, tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, o zafer gecesinde şahlanan gazilerimize ve tüm vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum.