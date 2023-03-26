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Gündem

İnce 100 bin imzayı aştı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 4. günde 100 bin imzayı aşarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kılıçdaroğlu’nun ardından üçüncü cumhurbaşkanı adayı oldu.

04:00 . 26/03/2023 Pazar
Yeni Şafak
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 100 bin imzayı 4’üncü günde aştı.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 100 bin imzayı 4’üncü günde aştı.

YSK’nın seçmenler tarafından aday gösterilmek istenen 10 Cumhurbaşkanı adayının başvurusunu kabul etmesinin ardından başlayan imza toplama süreci devam ediyor. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 100 bin imzayı 4’üncü günde aşarak 3’üncü Cumhurbaşkanı adayı oldu. Twitter hesabından bir açıklama yapan İnce, “Teşekkürler Türkiye, teşekkürler memleketin güzel insanları, teşekkürler evlatlarım. 100 bin imza tamam. Rehavet yok, pazartesi saat 20.00’ye kadar imza vermeye devam” dedi.



#seçim
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#Muharrem İnce
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