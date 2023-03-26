İnce 100 bin imzayı aştı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 100 bin imzayı 4’üncü günde aştı.
YSK’nın seçmenler tarafından aday gösterilmek istenen 10 Cumhurbaşkanı adayının başvurusunu kabul etmesinin ardından başlayan imza toplama süreci devam ediyor. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 100 bin imzayı 4’üncü günde aşarak 3’üncü Cumhurbaşkanı adayı oldu. Twitter hesabından bir açıklama yapan İnce, “Teşekkürler Türkiye, teşekkürler memleketin güzel insanları, teşekkürler evlatlarım. 100 bin imza tamam. Rehavet yok, pazartesi saat 20.00’ye kadar imza vermeye devam” dedi.