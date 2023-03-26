İnce 100 bin imzayı aştı

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi'ni saflarına çekmek için yine koltuk teklif edecek.Adaylığını ilan ettiği günden bu yana koltuk dağıtan Kılıçdaroğlu'nun, son olarak oyların bölünmemesi için Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye çocukluk hayalini olduğu bilinene Milli Eğitim Bakanlığı'nı teklif etmesi bekleniyor.