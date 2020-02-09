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İSTANBUL

İnceleme bitti enkaz kalktı

Sabiha Gökçen Havalimanı’na inişi sonrasında pistten çıkarak 30 metre yükseklikten çakılan Pegasus Hava Yolları’na ait uçağın enkazındaki incelemeler sonra erdi. 11 kişilik Boeing ve ABD heyetinin yaptığı çalışmalarının ardından enkaz parçalanarak kaldırılmaya başlandı. Uçağın kuyruğu vinçlerle taşındı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Amerika'dan gelen ekip çalışmalarını tamamladı.
Amerika'dan gelen ekip çalışmalarını tamamladı.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş yaptıktan sonra pistten çıkarak kaza yapan uçağın enkazının parçalara ayrılıp kaldırılması çalışmaları devam ediyor. Pegasus Hava Yollarının PC2193 sefer sayılı İzmir-İstanbul seferini yapan ve 5 Şubat’ta saat 18.19’da Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş yaptıktan sonra pistten çıkarak kaza yapan Boeing 373 tipi yolcu uçağının enkazını kaldırma çalışmaları kapsamında, olay yerine 2 vinç getirildi.

UÇAĞIN KUYRUĞU KESİLDİ

Enkaz alanındaki Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulu (KAİK) ekipleri ile bazı görevliler uçağın içerisinde kalan eşyaları poşetlerle dışarı çıkartmaya devam ederken, çeşitli parçaları da söktü. Vince çıkan iki görevli de uçağın kuyruk kısmını kesti. Kesilen kuyruk, vinç yardımıyla kaldırılarak Pegasus teknik elemanlarınca yere indirildi. Uçağın parçalara ayrılması işlemi sürüyor. Öte yandan, polis ve jandarma görevlilerinin de bulunduğu çalışma alanında, enkazda herhangi bir yangın çıkması riskine karşın bir itfaiye aracı da hazır bekletiliyor.

İMALAT HATASINI İNCELEDİ

Enkaz alanında incelemelerine başlayan, uçak ile ilgili notlar alıp fotoğraf çeken heyet, kazada 3 parçaya bölünen uçakta imalat hatası olup olmadığını inceliyor. ABD heyetinin incelemelerini tamamlamasının ardından, uçak parçalara ayrılarak vinç yardımıyla kaza yerinden kaldırılacak. Pegasus teknik elemanları, yöneticileri ve polislerin de bulunduğu çalışma alanında, enkazda herhangi bir yangın çıkması riskine karşın bir itfaiye aracı da hazır bekletiliyor. Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi uzmanları ve ABD’li heyetin çalışmaları ışığında, kazaya ilişkin ön raporun yaklaşık 1 ay içinde hazırlanması bekleniyor.

Tabutuna gelinlik

Songül Bozkurt

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Songül Bozkurt
  • İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayolları’na ait uçağın pistten çıkması sonucu yaşamını yitiren Songül Bozkurt, son yolculuğuna uğurlandı. 29 yaşındaki Bozkurt için Karşıyaka ilçesi Hacı Ali Gültekin Camisi’nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Törene Bozkurt’un annesi Fatma ve babası Bekir Bozkurt ile kardeşleri ve yakınları katıldı. Bozkurt’un tabutunun üzerine gelinlik örtüldü, kardeşleri ve yakıları Kur’an-ı Kerim okuyup dua etti. Törende fenalaşan aile üyelerine sağlık ekiplerince müdahalede bulunuldu. Kılınan namazın ardından Bozkurt’un cenazesi, Doğançay Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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