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POLİTİKA

İncirli Bostan Camii açıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Prof. Dr. Osman Öztürk İncirli Bostan Camii açılışı töreninde konuştu. Erdoğan "Bizim de hocamızdı ve yetişmemizde gerçekten kendisinden çok şeyler öğrendik. Alimlerin öğrenciler üzerindeki hakları çok büyük" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İncirli Bostan Camii açıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan cami açılışında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Prof. Dr. Osman Öztürk İncirli Bostan Camii açılışı töreninde konuştu.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Caminin tüm Müslümanlar için hayırlı olmasını diliyorum. Bizim de hocamızdı ve yetişmemizde gerçekten kendisinden çok şeyler öğrendik. Çok şeyler ondan aldık. Ve Erenköy'den ta Fatih'e kadar onun yaz - kış demeden geliş gidişi ve bu yakada yaşayan bir insan olarak da verdiği emeği, bizlerin üzerindeki emeğini unutmak mümkün değil.

Alimlerin öğrenciler üzerindeki hakları çok büyük. Böyle bir tatbikat caminin yapılmış olması da tüm Kadıköy İmam Hatip'tekiler için büyük bir fırsat, bu çevre içinde büyük bir fırsat. Mimarisi de çok güzel oldu.
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