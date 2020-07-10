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Bursa haberleri: İnegölde korkutan olay: Yangın bir evi kül etti

İnegölde korkutan olay: Yangın bir evi kül etti

Bursa’nın İnegöl İlçesinde 5. katlı apartmanın en üst katında çıkan yangında bir ev tamamen kül oldu. Olay yerine gelen ekipler incelemede bulunurken yangın sebebinin de ayrıca araştırıldığı belirtildi.

Haber Merkezi İHA
Yanan ev kullanılmayacak hale geldi.
Yanan ev kullanılmayacak hale geldi.

Alınan bilgiye göre, yangın Bursa'nın İnegöl ilçesi Cuma Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan 5 katlı binada meydana geldi. Bekar gençlerin kiralık olarak kullandıkları dairede sabaha karşı evde kimse yokken yangın çıktı.

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Yanan ev kullanılmayacak hale geldi.

Ekipler yangını söndürdü

Alevleri gören çevredekiler binada bulunanların zilleri çalarak uyardı. Bina sakinleri kendilerini dışarıya attı. İhbar üzerine yangın yerine polis ve itfaiye ekipleri de sevk edildi. Ekipler yangını kısa sürede söndürdü.

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Yangın sonucu evdeki tüm eşyalar kül olurken, daire kullanılamaz hale geldi. Yoldan geçen vatandaşlar da yangını meraklı gözlerle izlerken, emniyet ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alarak yangın yerine kimseyi yaklaştırmadı. Olay yeri inceleme ekipleri de yangın yerinde incelemede bulundu. Yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor.

Yanan ev kullanılmayacak hale geldi.

Yanan ev kullanılmayacak hale geldi.

Yanan ev kullanılmayacak hale geldi.
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