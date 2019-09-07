İnfaz erteleme af değil

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yeni adli yıl açılışı dolayısıyla Ankara Hakimevi’nde yargı muhabirleriyle bir araya geldi. Gül, “Adliye kapısının adalet kapısı olduğuna inanıyoruz ve bu kapıdan giren herkesin büyük bir memnuniyetle evlerine dönmesini amaçlıyoruz” diye konuştu.

BU ÇIĞLIK KESİLEMEYECEK

Çocukları PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin HDP Diyarbakır binası önünde eylem başlatmasına ilişkin Gül “Diyarbakır annesi ‘edi bese’ (artık yeter) diyor. Kepenkleri kapatarak annelerin sesini ortadan kaldıramazsınız. Bu feryat, bu çığlık asla önlemeyecek, kesilemeyecektir” dedi.

SORUŞTURMADA TUTUKLULUĞA AZAMİ SÜRE

Bakan Gül, Türk yargısının yeni yol haritasını oluşturacak Yargı Reformu Strateji Belgesi’nin, AK Parti’nin, Adalet Bakanlığı’nın değil, 82 milyonun yargı reform belgesi olduğunu vurguladı. Bakan Gül, Meclis’in yasama yılında ilk gündemlerinden olması beklenen yargı reformunun birinci paketinde, düşünce ve ifade özgürlüğünü daha da güvenceye alıcı, tutuklamadaki keyfiliği, uygulamadaki farklılığı ortadan kaldıran düzenlemeleri içereceğini belirtti. Adalet Bakanı Gül, soruşturma aşamasındaki tutukluluklara suçlara göre azami süre getirilmesine ilişkin bir taslak çalışma yapıldığını, söz konusu düzenlemenin de ilk pakette olmasını beklediklerini kaydetti.

AF DEĞİL, İNFAZIN ERTELENMESİ

İnfaz düzenlemesiyle ilgili alternatifleri içeren teknik çalışmaların yapıldığını bildiren Gül, “İnfazın ertelenmesi konusu af değil. Yani cezaları af olmuş anlamında değil, şartlı tahliye olacak. İnfaz sürelerini masaya yatırdık, alternatifler var. Meclis alternatifler üzerinden en doğrusunu seçecektir. Bu konudaki çerçeveyi, içeriği parlamento şekillendirecek. Meclis’in gündeminde ilk sıralarda olacağını düşünüyorum” dedi.

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1300 hakim-savcı alınacak

Bakan Gül, bu yıl sonunda avukatlıktan 200, idari yargıdan 100, bin de mezunlardan olmak üzere toplam bin 300 hakim ve savcı alacaklarını açıkladı. Adli yıl açılış törenine katılmayan baroları eleştiren Gül, baroların seçim sistemine ilişkin ise “Demokratik temsil ve temsilde adalet anlamında bir çalışmanın elbette yapılması doğrudur. Bu konuda kararı Meclis takdir edecektir. Ama ben de baro seçimlerinde oy kullanmış bir avukat olarak, benim oy verdiğim liste 10 bin oy alıyor, diğer liste 11 bin oy alıyor. 10 bin oy veren kişi olarak ben 10 tane değil, bir tane bile yönetime temsilci seçemiyorum. Benim oyum çöpe gidiyor” dedi.