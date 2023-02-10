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İngiliz araştırmacı kendi ülkesiyle kıyasladı: 'Bilimsel alt yapısı yok' diyerek depremin büyüklüğüne dikkat çekti

Türkiye tüm hızıyla yaralarını sarmaya devam ederken dünyaca ünlü deprem uzmanlarından gelen açıklamalar Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin yıkıcılığını bir kez daha gözler önüne serdi. Dünyada son on yılın en çok can kaybına yol açan sarsıntılarından biri olarak tarihe geçen yıkımın ardından İngiliz sismolog ve deprem uzmanı Stephen Hicks, Kahramanmaraş depremlerinin İngiltere'de olması durumunda fayın Ada'yı boydan boya etkileyeceğini söyledi. Hicks, yaptığı karşılaştırmanın bilimsel bir altyapısının olmadığını da ifade etti.

14:51 . 10/02/2023 Cuma
Yeni Şafak
İngiltere ile kıyasladı

İngiltere ile kıyasladı

İngiltere'deki University College London'daki Yer Bilimleri Fakültesinde sismolojik hesaplamalar üzerine çalışan Dr Stephen Hicks, Türkiye'nin altında Amerikan Jeolojik Araştırma Kurumu'na göre 7,8 büyüklüğünde yaşanan depremin yüzeye 10 kilometreden yakın meydana gelmesini "en kötü senaryo" olarak tanımladı ve bu nedenle çok güçlü sarsıntılar yaşandığını belirtti.

Türkiye'nin biri Kuzey Anadolu diğeri Doğu Anadolu olarak adlandırılan iki büyük fay hattı üzerinde bulunduğunu ve İstanbul'un doğusunda yer alan Kuzey Anadolu fay hattındaki sismik bir tehlikenin İstanbul açısından büyük kaygı yarattığını hatırlatan Hicks, Kahramanmaraş'taki depremlerin Doğu Anadolu fay hattındaki hareketlilikten kaynaklandığını belirtti.

Hicks, sismometrelerle gözlemlerin başladığı 1900'lü yıllardan bu yana bu hatta bu büyüklükte bir deprem kaydedilmediğini ifade etti.


İNGİLTERE İLE KIYASLADI

İngiliz deprem uzmanı Stephen Hicks, yaşanan depremi kendi ülkesiyle kıyasladı. Hicks, "Size Türkiye'deki depremin büyüklüğü hakkında bir fikir vermesi için, USGS ShakeMap'i Britanya Adaları'nın üzerine yerleştirirsek, fay, Severn Halici'nden Humber Halici'ne kadar kırılırdı.

"GALLER'DE DE YIKIMA YOL AÇARDI"

Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu'nun (USGS) depremin yönü ve etki alanını gösteren ısı haritasını kullanan Hicks, söz konusu depremlerin İngiltere'de meydana gelmesi durumunda; fayın Severn Estuary'den Humber Estuary'ye kadar Ada'yı boydan boya kat edeceğini yazdı. Bu durumda Birmingham, Manchester, Sheffield ve Bristol'ün dümdüz olacağını kaydetti. Hicks, fay hattını açılan bir fermuara benzeterek, İngiltere'nin de fermuarın açılmasıyla ikiye ayrılacağını söyledi. ​​​​​​​Hicks ayrıca, benzeri bir depremin sadece İngiltere'de değil Galler'de de büyük hasara yol açacağını belirtti.

"YAZDIKLARIM BİLİMSEL DEĞİL"

Hicks, yazdıklarının bilimsel bir altyapısının olmadığının söyleyerek "Elbette bu akademik bir konu çünkü İngiltere'de bu kadar büyük depremler yaratacak büyüklükte faylar yok" diyen İngiliz uzman, bu karşılaştırmayı yapmasının amacını, Türkiye'deki depremlerinin büyüklüğünü, şiddetini daha kolay şekilde anlatmak olduğunu ifade etti.



"TÜRKİYE'DE YAPI STOĞUNDA SIKINTILAR VAR"


Hicks, başka bir Twitter mesajında; Türkiye'deki yapı stoğunun standartlarının yetersizliğine dikkati çekerek, "Binaların standartları yetersiz. Eski binalarda da güçlendirme çalışmaları zayıf" diye yazdı. Hicks, BBC'nin Türkiye'deki bina yönetmeliğiyle ilgili analizine atıfta bulunup meydana gelen yüksek can kaybı ve hasarın Türkiye'deki yapılaşma kuralarının yeterince sıkı olmamasından kaynaklanabileceğini söyledi.



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#Stephen Hicks
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#Elbistan depremi
#İngiltere
2 saat önce
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İngiliz araştırmacı kendi ülkesiyle kıyasladı: 'Bilimsel alt yapısı yok' diyerek depremin büyüklüğüne dikkat çekti
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