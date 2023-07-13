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İngiliz ekonomisi mayısta daraldı

İngiltere ekonomisi nisandaki yüzde 0,2'lik büyümenin ardından mayısta yüzde 0,1 küçüldü. Üretimdeki yüzde 0,6'lık küçülme, ekonomideki daralmada belirleyici faktör oldu

09:50 . 13/07/2023 Perşembe
AA
Arşiv

Arşiv

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre, İngiltere ekonomisi nisandaki yüzde 0,2'lik büyümenin ardından mayısta yüzde 0,1 küçüldü. Beklenti, ekonomik daralmanın mayısta yüzde 0,3 olacağı yönündeydi.

İngiliz ekonomisi, son 3 ayda ise büyüme göstermedi.

Mayısta üretimin yüzde 0,6 gerilemesi, ekonomideki küçülmede belirleyici faktör oldu. Üretim nisanda da yüzde 0,2 küçülmüştü.

İnşaat sektörü bu dönemde yüzde 0,2 daraldı, hizmet sektörü ise yatay seyir izledi. İnşaat sektörü nisanda yüzde 0,9 gerilerken, hizmet sektörü yüzde 0,3 büyümüştü.

Tüketiciye dönük hizmetler sektörü de nisandaki yüzde 1,1'lik büyümenin ardından mayısta yüzde 0,2 daraldı.

ONS Ekonomik İstatistikler Direktörü Darren Morgan, verilere ilişkin değerlendirmesinde, ekonominin üretim, enerji üretimi ve inşaat sektörlerindeki gerilemeyle daralma gösterdiğini belirterek, "Ancak hizmet sektörü mayısta ülkedeki grevlerin bir önceki aya göre azalmasının da etkisiyle yatay seyretti. Bilgi teknolojileri sektörü güçlü bir ay geçirdi. Son 3 ayda ise ekonomi genel olarak bir büyüme göstermedi." ifadelerini kullandı.



#İngiltere ekonomik büyüme
#ONS
#sanayi üretimi
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