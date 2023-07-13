İngiliz ekonomisi mayısta daraldı

ONS Ekonomik İstatistikler Direktörü Darren Morgan, verilere ilişkin değerlendirmesinde, ekonominin üretim, enerji üretimi ve inşaat sektörlerindeki gerilemeyle daralma gösterdiğini belirterek, "Ancak hizmet sektörü mayısta ülkedeki grevlerin bir önceki aya göre azalmasının da etkisiyle yatay seyretti. Bilgi teknolojileri sektörü güçlü bir ay geçirdi. Son 3 ayda ise ekonomi genel olarak bir büyüme göstermedi." ifadelerini kullandı.