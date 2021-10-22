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AYDIN

İngiliz hasta şifayı Türkiye'de buldu: Nakil başarıyla gerçekleşti

Tatil için geldiği Aydın'ın Didim ilçesine hayran kalıp ailesiyle birlikte yerleşen 62 yaşındaki İngiliz Susan Dawn Forster, ikinci hayat operasyonu gerekince tercihini de Türk hekimlerinden yana kullandı. Siroz tanısı koyulan Forster'e, kızı Sheree Forster Gürsoy'dan karaciğer dokusu nakledildi. Prof. Dr. Murat Kılıç, "Anne ve kızının sağlık durumları iyi, şifayla taburcu ettik" dedi. Türkiye'yi ve Türkleri çok sevdiğini belirten Forster ise, "Annem ve kız kardeşim İngiltere'de, buna rağmen ben yaşamayı seçtiğim Türkiye'de, Türk hekimlerine tedavi olmayı tercih ettim. Çok da doğru karar vermişim. Kızıma ve doktorlarıma çok teşekkür ediyorum" dedi.

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Haber Merkezi DHA
İngiliz hasta şifayı Türkiyede buldu: Nakil başarıyla gerçekleşti
İngiliz hasta Forster ve kızının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İngiltere'nin Norwich kentinde yaşayan kuaför Susan Dawn Forster ile ticaretle uğraşan eşi Matthew Forster (60) yaz tatili için Türkiye'yi seçen turistlerdi. 3 çocuklu çift her yıl tatillerini geçirdikleri Aydın'ın turistik ilçesi Didim'i çok sevince buraya yerleşmeye karar verdi. Nitekim 18 yıl önce çocukları Sheree, Hannah (29) ve Georgia (26) ile birlikte Didimli oldular. Aile Türkiye'yi ikinci vatan olarak seçerken, kızları Sheree çocukluk arkadaşı olan turizmci Somer Gürsoy (35) ile hayatını birleştirdi. Aile, Türkiye'de özellikle İngilizlerin yoğun ilgi gösterdiği Didim'de yeni bir hayat kurarken, anne Forster'in sağlık durumu 7 ay önce bozuldu. Forster'e siroz tanısı konuldu, yeniden eski günlerine dönebilmesi için karaciğer nakli olması gerektiği bildirildi.

"NAKİL BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİ"


İstanbul'da da çeşitli arayışlara giren aile nakil için İzmir Kent Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan tetkikler sonucunda iki çocuk annesi kızları Sheree Gürsoy'un verici olabileceği saptandı. İngiliz anne-kız geçtiğimiz 6 Eylül'de ameliyat masasına yattı ve karaciğer nakli başarıyla gerçekleşti.
İzmir Kent Hastanesi Karaciğer Nakli ve Hepatobiliyer Cerrahi Bölümü kurucu başkanı Prof. Dr. Murat Kılıç da; Opr. Dr. Cahit Yılmaz, Opr. Dr. Kamil Kılıç, Opr. Opr. Dr. Rasim Farajov, Opr. Dr. Zaza Iakobadze, Doç.Dr.Mert Akan ve Uzm.Dr Alihan Pirim'den oluşan ekibin gerçekleştirdiği nakil sonrasında şu bilgileri verdi:
"Susan Forster alkol ve ilaçlara bağlı karaciğer sirozu gelişmiş bir hastaydı. Son dönemde geçirdiği yemek borusu ve mide varisleri kanaması yüzünden sağlığı kötü, durumu ciddiydi. Özellikle son 3 ayda geçirdiği iki kanama ile ölümden dönmüş ve karaciğer nakli olmasa bir kaç ayda kaybedilmesi muhtemel bir hastaydı. Bize başvurduğunda genel durumu kötü olan hastaya en uygun verici kızı oldu. Bu nakille hastamız kurtuldu. Hem hastamızı hem de vericisi kızını şifayla taburcu ettik. Şimdi kontrole gelip gidiyorlar."

Dünyayı dolaştı şifayı Türk hekimlerinde buldu
DÜNYA
Dünyayı dolaştı şifayı Türk hekimlerinde buldu

"TÜRK HEKİMLERİ SAYESİNDE"

18 yıldan bu yana eşi ve kızlarıyla Didim'de yaşayan Susan Dawn Forster, Türkiye'yi, Türkleri çok sevdiğini, damadının da bir Türk olduğunu belirterek, "Annem ve kız kardeşim İngiltere'de, buna rağmen ben yaşamayı seçtiğim Türkiye'de, Türk hekimlerine tedavi olmayı tercih ettim. Çok da doğru karar vermişim. Kızıma ve doktorlarıma çok teşekkür ediyorum" dedi.

  • Öte yandan yaz tatillerinde birlikte oyunlar oynadığı çocukluk arkadaşı Somer Gürsoy 14 yıl önce dünyaevine giren, Kayahan Enes (8) ve Asya Aysu (4) adlı iki çocukları olan Sheree Forster Gürsoy da duygularını şöyle dile getirdi:

"Ameliyat olmaktan çok korkuyordum. En çok da annem ve çocuklarım için. Ama Kent Hastanesi'nde bize öyle iyi baktılar ki korkularımın yerini güven, rahatlık aldı. Annemin geçirdiği o kötü günleri de bu sayede unuttuk. Annemin iyileştiğini, ayağa kalktığını görmek müthiş bir bir şey. Doktorlarımızın hakkını ödeyemeyiz, hepsine çok teşekkür ediyoruz. Annem yeniden hayata döndü, yeni bir hayatı oldu.

Doktorlar 'Uzun yaşayamaz ölür' demişti: Küçük Rehime şifayı Türkiye’de buldu
FOTOĞRAF 9
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Baba Dadaşof Ceyhun (36) kızını doğuştan iktiyozis hastası olarak dünyaya geldiğini, Azerbaycan’daki doktorların fazla yaşamaz teşhisi koyduklarını, yine de ümidini yitirmediğini İran ve Rusya’ya doktora götürdüğünü, oradan da bir netice alamadığını anlattı.
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Dadaşof Ceyhun, Amerika, Fransa ve İngiltere’den de yakınları aracılığı ile doktorlardan bilgiler aldığını ancak bir fayda göremediğini belirtti.
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<br>En son internette Tuncer Gültang’ın iktiyozis hastalığı ile paylaşımlarını gören Dadaşof Ceyhun Gültang’la irtibata geçtikten sonra Silifke’ye geldiğini söyledi. 45 gün uygulanan çalışmalarla kızının iyileşmeye başladığını belirten baba Dadaşof Ceyhun, Azerbaycan’a mutlu bir şekilde döneceğini söyledi.
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Ceyhun, “Bu hastalığın adını bilmiyorduk. Doktora götürdük, doktorlar iktiyozis hastalığı teşhisini koydu. Nadir görülen bir hastalık dediler. Sonra İran’a, Rusya, Amerika, Fransa ve İngiltere’den de bilgiler aldım. Dediler bu hastalık sağlam bir hastalık değil, Tuncer beyi internette ararken buldum. Azerbaycan’dan Silifke’ye geldim. 45 gündür buradayım...
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İnanmadım çocuğumun iyileşeceğine. Azerbaycan’a geri döneceğim. Kızımın saçlarını tarayabiliyorum. Koltuk altında nemlenme başladı. Yüzünde pullanma kalmadı. Azerbaycan’da bana doktorlar hastalık geçmez demişlerdi. Yüzde biri yaşar demişlerdi. Şimdi mutluyum” dedi.
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Doktorların vermiş olduğu kremler ve ilaçlarla birlikte yaptıkları çalışmalarla iktiyozis hastası 3 yaşındaki Rehime Ceyhun’un giderek iyileştiğini belirten Tuncer Gültang, “İktiyozis hastalığı bir gen hastalığı değildir. Bunu kesinlikle belirtelim. Tedavisi olmayan hiçbir hastalık yoktur. Yeter ki bilim insanları gönül insanı olsunlar. Gönül insanı olmazsa insanlara fayda yerine zarar verir...
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Biz elimizden geldiğince gücümüz yettiğince bütün arkadaşlarımızla birlikte bu hastalığa yardımcı olmaya gayret gösterdik. 45 günlük tedavide esas önemli olan burasının havasının neminin ayrı bir özelliği var. Deniz buharı güzel, sıcak güzel. Kremler kullanıldı. Özel sabun yapıldı. Yosundan maske yapıldı. Yosun yağı ile losyon yapıldı. Kabuklar yumuşatıldı. Zaman zaman buhar odasında kaldı” dedi.
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Doktorlar 'Uzun yaşayamaz ölür' demişti: Küçük Rehime şifayı Türkiye’de buldu
Mersin'in Silifke ilçesinde, doktorların "uzun yaşamaz ölür" dediği, halk arasında balık pulu hastalığı olarak bilinen nadir görülen bir deri hastalığı olan iktiyozis hastası 3 yaşındaki Azerbaycanlı Rehime Ceyhun, 45 gündür uygulanan tedaviyle iyileşmeye başladı.
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