Gündem İngilterede kaybolmuştu 2,5 yıl sonra Tekirdağda bulundu
TEKİRDAĞ

İngiltere'de kaybolmuştu: 2,5 yıl sonra Tekirdağ’da bulundu

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde düzensiz göçmen sanılarak gözaltına alınan şahsın 2,5 yıl önce İngiltere’de kaybolan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Joshua olduğu ortaya çıktı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
İngilterede kaybolmuştu: 2,5 yıl sonra Tekirdağ’da bulundu
Joshua

Edinilen bilgiye göre, İngiltere’de kıyı kenti Brighton and Hove’da yaşayan ve bir sabah doktor randevusuna gitmek üzere evinden çıkan 25 yaşındaki Joshua’dan bir daha haber alınamadı. İngiltere’de bu olay haberlere de konu oldu.

Kayıp Joshua, Muratlı’da güvenlik güçlerince bitkin bir halde bulundu. Yapılan araştırmalarda şahsın İngiltere’deki kayıp şahıs olduğu teyit edildi.

İngiliz ‘The Argus’ adlı haber sitesinde 23 Aralık 2019’da yayımlanan kayıp haberi ise şöyle:

  • "Polis, kayıp bir adamın iyiliği için endişeleniyor. Hove sakini Joshua Toussaint Brighton’da bir randevuya gitti, ancak randevuyu almasına rağmen o zamandan beri kendisinden haber alınamadı. En son 19 Aralık sabah saat 10.00’da görüldü. 25 yaşındaki siyahi, 5 fit 9in boyunda ve uzun siyah örgülü saçlı ince yapılı. En son haki renkli parka kaban, gri pantolon, gri ayakkabılar giymiş ve bir sırt çantası taşıyormuş. Bir Sussex Polis sözcüsü, "Joshua’yı gören veya nerede olduğu hakkında herhangi bir bilgiye sahip olabilecek herkesin, 19/12 tarihli 990 seriden alıntı yaparak çevrimiçi olarak bildirmesi veya 101’i araması isteniyor."
260 bin metreküp çamur

260 bin metreküp çamur

​Van Gölü'nde dip temizliği sürüyor.
LGSye girenler dikkat

LGS'ye girenler dikkat

Merkezi sınavın soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı.
Çiftçi ve memura müjde

Çiftçi ve memura müjde

- 3600 ek göstergede çalışmayı tamamladık, yarın detaylarıyla anlatacağım-Sert ekmeklik buğdayın tonuna 7 bin 50 lira ödenecek

Tıp profesörü hayalini gerçekleştirmek için 54 yaşında diploma aldı.

Türk Yıldızları'nın gösterisi nefes kesti

Siyah akıyor: Uzmanlar tehlikeye dikkat çekti.

​Çalınan otomobilini parçalanmış halde buldu.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dünya Çevre Günü mesajı.

Cephe hatlarında 24 saat nöbet.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.