İngiltere'de operasyonla ayrılan siyam ikizleri yurda döndü

Londra'nın Luton Havalimanı'ndan kalkan, siyam ikizleri Derman ve Yiğit ile anneleri Fatma ve babaları Ömer Evrensel'i taşıyan Sağlık Bakanlığına ait hava ambulansı, sabah saatlerinde Esenboğa Havaalanı'na iniş yaptı.

Baba Ömer Evrensel, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, operasyonun ardından bebekleriyle Türkiye'ye dönmekten duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Allah devletimizden razı olsun, devletimize zeval vermesin." dedi.

Derman ve Yiğit'in sağlığının yerinde olduğunu söyleyen Ömer Evrensel, "Bebeklerimizin hiçbir problemleri yok. Yemelerinde, içmelerinde hiçbir sıkıntı yok, her şey normal." diye konuştu.

Baba Evrensel, bundan sonraki süreçte her şeye sıfırdan başlayacaklarını belirterek, "Bebeklerimiz hayata yeniden başlayacak, adeta yeniden doğdular. Her şeye sıfırdan başlayacağız. Şükürler olsun sağlıklarına kavuştular. Sonraki süreçte her şey daha güzel olacak." ifadelerini kullandı.

Baba Evrensel, bebeklerin, ilk kez birbirini gördüklerinde şaşkınlık yaşadığını anlattı.

Anne Fatma Evrensel de ikizleri sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu vurgulayarak, tarifi olmayan, değişik duygular içinde yaşadığını kaydetti.

Siyam ikizlerinin Ankara Şehir Hastanesinde fizik tedavi göreceği öğrenildi.

İkizlerin kafalarının ayrılması

Fatma ve Ömer Evrensel çiftinin kafadan yapışık ikizleri, Antalya'nın Alanya ilçesinde 22 Haziran 2018'de sezaryenle dünyaya geldi.

Antalya ve İstanbul'da çeşitli hastanelerde tedavi gören, kafaları yapışık olduğu için zorlu bir yaşam mücadelesi veren siyam ikizlerinin hikayesinin ardından Cumhurbaşkanlığı devreye girdi.

Benzer ameliyatların gerçekleştirildiği İngiltere'deki Great Ormond Street Hastanesi yetkilileri ve Türk doktorlar aileyle irtibat kurdu. Cumhurbaşkanlığının himayesinde, Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla siyam ikizleri ve ailesi, 1 Aralık 2019'da İngiltere'ye götürüldü.

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OYNAT 01:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan himayesinde kafaları birbirine yapışık olan siyam ikizleri ameliyatla birbirlerinden ayrıldı Antalya'da kafadan yapışık dünyaya gelen siyam ikizleri Derman ve Yiğit Evrensel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde İngiltere'de yapılan operasyonla ayrıldı. Sağlık Bakanlığına ait hava ambulansıyla siyam ikizleri ve ailesi, 1 Aralık 2019'da İngiltere'ye götürülmüştü. Yarın uçakla Türkiye'ye dönecek olacak Evrensel ailesi, evlatlarını ayrı ayrı kucaklarına almanın mutluluğunu yaşıyor. BiP'te paylaş

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Benzer ameliyatlarda tecrübesi bulunan pediyatrik beyin cerrahi Keşmirli Müslüman Dr. Owase Jeelani ve Dr. David Dunaway önderliğindeki, aralarında 2 Türk doktorun da bulunduğu 42 kişilik ekip tarafından Londra'da 3 büyük ameliyat gerçekleştirildi.

Yapışık başları 28 Ocak'ta ayrılan siyam ikizlerine hastanede bir süre tedavi uygulandı.

Bu süreçte bebeklerin durumundan haberdar olan bir Türk iş adamı, Pakistanlı iş ortağı ile 1,5 milyon poundu bulan ameliyat masraflarının tamamını üstlendi.

OYNAT 00:00 Koronavirüs tedavisi gören minik ikizlere hastanede doğum günü sürprizi Ankara Şehir Hastanesi sağlık personeli, koronavirüs tedavisi gören ikiz kardeşleri doğum gününde yalnız bırakmadı. Çalışanlar, ikiz kardeşlerin doğum gününü hastanede kestikleri pasta ile kutladı. Anne ve çocukların mutluluğu ise bir sağlık personelinin cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. BiP'te paylaş

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GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Çarşamba günü dönüyorlar

FOTOĞRAF 12 Alanya'da, ev kadını Fatma (34) ile turizm işiyle uğraşan eşi Ömer Evrensel'in (45) başlarından yapışık erkek ikiz bebekleri, 21 Haziran 2018'de sezaryenle dünyaya geldi. Evrensel çiftinin Derman ve Yiğit ismini verdiği siyam ikizleri, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde takip ve kontrolleri yapıldıktan sonra evlerine gönderildi. Tek yumurta ikizleri olarak dünyaya gelen Derman ve Yiğit'in beyinleri ayrı olmasına rağmen beynin ana toplardamarı ortak olduğu için birbirlerinden ayrılmalarının, cerrahi açıdan yüksek risk taşıdığı belirlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde geçen aralık ayında gönderildikleri İngiltere'nin başkenti Londra'da bir dizi ameliyat geçiren siyam ikizleri, birbirlerinden ayrıldı. İkizler, çarşamba günü yurda getirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan siyam ikizleri Derman ve Yiğit ile ilgili dün şunları söyledi: “Başları yapışık 2 yavru var. Türkiye'de kime gösterdiysek de bir cevap alamadık. Bu ameliyatı İngiltere'de Keşmirli bir doktor yaptı. Arkadaşlarımız resimleri çektiler gönderdiler. Antalyalı 2 yavrumuzu biz İngiltere'ye gönderdik. Bizden de 2 doktor gönderdik. Bizden giden doktorlar da ameliyata girdiler. 42 kişilik ekiple gerçekleşti ameliyat. Bu yavrularımız başarılı geçen ameliyattan sonra 15 gün 1 ay içinde inşallah Türkiye'ye dönmüş olacaklar. Biz o iyi niyetimizle o adımı attık. Ve orada da bir Türk armatör ve bir Keşmirli dediler ki 'Bedeli neyse biz ödeyeceğiz.' Onlar da bu işi üstlendiler. Ve bu yavruların ameliyatı gerçekleşmiş oldu. Türkiye bu. Yani bütün vatandaşlarına sahip çıkmak için elinden geleni yapıyor. İki yavrunun ismini aldım şimdi Derman ve Yiğit. İnşallah çarşamba günü geliyorlar. Antalyalı siyam ikizleri, İngiltere'de ayrıldı: Cumhurbaşkanı Erdoğan himayesine aldı Antalya'da 2018 yılında sezaryenle dünyaya gelen siyam ikizleri Derman ve Yiğit Evrensel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde gönderildikleri İngiltere'nin başkenti Londra'da, bir dizi ameliyat ile birbirlerinden ayrıldı. Anneleriyle birlikte aralık ayından bu yana Londra'da bulunan Derman ve Yiğit, çarşamba günü yurda getirilecek.

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