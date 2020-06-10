Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem İngilterede operasyonla ayrılan siyam ikizleri yurda döndü
ANKARA

İngiltere'de operasyonla ayrılan siyam ikizleri yurda döndü

Antalya'da iki yıl önce kafaları yapışık halde dünyaya gelen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde, İngiltere'de yapılan operasyonla birbirinden ayrılan siyam ikizleri Derman ve Yiğit yurda getirildi.

Haber Merkezi AA
Londra'da operasyonla ayrılan siyam ikizleri Türkiye'ye geldi.
Londra'da operasyonla ayrılan siyam ikizleri Türkiye'ye geldi.

Londra'nın Luton Havalimanı'ndan kalkan, siyam ikizleri Derman ve Yiğit ile anneleri Fatma ve babaları Ömer Evrensel'i taşıyan Sağlık Bakanlığına ait hava ambulansı, sabah saatlerinde Esenboğa Havaalanı'na iniş yaptı.

Baba Ömer Evrensel, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, operasyonun ardından bebekleriyle Türkiye'ye dönmekten duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Allah devletimizden razı olsun, devletimize zeval vermesin." dedi.

Derman ve Yiğit'in sağlığının yerinde olduğunu söyleyen Ömer Evrensel, "Bebeklerimizin hiçbir problemleri yok. Yemelerinde, içmelerinde hiçbir sıkıntı yok, her şey normal." diye konuştu.

  • Baba Evrensel, bundan sonraki süreçte her şeye sıfırdan başlayacaklarını belirterek, "Bebeklerimiz hayata yeniden başlayacak, adeta yeniden doğdular. Her şeye sıfırdan başlayacağız. Şükürler olsun sağlıklarına kavuştular. Sonraki süreçte her şey daha güzel olacak." ifadelerini kullandı.

Baba Evrensel, bebeklerin, ilk kez birbirini gördüklerinde şaşkınlık yaşadığını anlattı.

Anne Fatma Evrensel de ikizleri sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu vurgulayarak, tarifi olmayan, değişik duygular içinde yaşadığını kaydetti.

Siyam ikizlerinin Ankara Şehir Hastanesinde fizik tedavi göreceği öğrenildi.

Londra'da ameliyatla birbirlerinden ayrılan siyam ikizleri Türkiye'ye döndü
OYNAT 00:59
Londra'da ameliyatla birbirlerinden ayrılan siyam ikizleri Türkiye'ye döndü
Antalya'da kafaları yapışık halde dünyaya geldikten sonra İngiltere'nin başkenti Londra'da operasyonla birbirinden ayrılan ikizler Türkiye'ye geldi.


İkizlerin kafalarının ayrılması

Fatma ve Ömer Evrensel çiftinin kafadan yapışık ikizleri, Antalya'nın Alanya ilçesinde 22 Haziran 2018'de sezaryenle dünyaya geldi.

Antalya ve İstanbul'da çeşitli hastanelerde tedavi gören, kafaları yapışık olduğu için zorlu bir yaşam mücadelesi veren siyam ikizlerinin hikayesinin ardından Cumhurbaşkanlığı devreye girdi.

Benzer ameliyatların gerçekleştirildiği İngiltere'deki Great Ormond Street Hastanesi yetkilileri ve Türk doktorlar aileyle irtibat kurdu. Cumhurbaşkanlığının himayesinde, Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla siyam ikizleri ve ailesi, 1 Aralık 2019'da İngiltere'ye götürüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan himayesinde kafaları birbirine yapışık olan siyam ikizleri ameliyatla birbirlerinden ayrıldı
OYNAT 01:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan himayesinde kafaları birbirine yapışık olan siyam ikizleri ameliyatla birbirlerinden ayrıldı
Antalya'da kafadan yapışık dünyaya gelen siyam ikizleri Derman ve Yiğit Evrensel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde İngiltere'de yapılan operasyonla ayrıldı. Sağlık Bakanlığına ait hava ambulansıyla siyam ikizleri ve ailesi, 1 Aralık 2019'da İngiltere'ye götürülmüştü. Yarın uçakla Türkiye'ye dönecek olacak Evrensel ailesi, evlatlarını ayrı ayrı kucaklarına almanın mutluluğunu yaşıyor.


Benzer ameliyatlarda tecrübesi bulunan pediyatrik beyin cerrahi Keşmirli Müslüman Dr. Owase Jeelani ve Dr. David Dunaway önderliğindeki, aralarında 2 Türk doktorun da bulunduğu 42 kişilik ekip tarafından Londra'da 3 büyük ameliyat gerçekleştirildi.

Yapışık başları 28 Ocak'ta ayrılan siyam ikizlerine hastanede bir süre tedavi uygulandı.

  • Bu süreçte bebeklerin durumundan haberdar olan bir Türk iş adamı, Pakistanlı iş ortağı ile 1,5 milyon poundu bulan ameliyat masraflarının tamamını üstlendi.

Koronavirüs tedavisi gören minik ikizlere hastanede doğum günü sürprizi
OYNAT 00:00
Koronavirüs tedavisi gören minik ikizlere hastanede doğum günü sürprizi
Ankara Şehir Hastanesi sağlık personeli, koronavirüs tedavisi gören ikiz kardeşleri doğum gününde yalnız bırakmadı. Çalışanlar, ikiz kardeşlerin doğum gününü hastanede kestikleri pasta ile kutladı. Anne ve çocukların mutluluğu ise bir sağlık personelinin cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Çarşamba günü dönüyorlar
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Çarşamba günü dönüyorlar

Antalyalı siyam ikizleri, İngiltere'de ayrıldı: Cumhurbaşkanı Erdoğan himayesine aldı
FOTOĞRAF 12
Title
Alanya'da, ev kadını Fatma (34) ile turizm işiyle uğraşan eşi Ömer Evrensel'in (45) başlarından yapışık erkek ikiz bebekleri, 21 Haziran 2018'de sezaryenle dünyaya geldi.
Title
Evrensel çiftinin Derman ve Yiğit ismini verdiği siyam ikizleri, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde takip ve kontrolleri yapıldıktan sonra evlerine gönderildi.
Title
Tek yumurta ikizleri olarak dünyaya gelen Derman ve Yiğit'in beyinleri ayrı olmasına rağmen beynin ana toplardamarı ortak olduğu için birbirlerinden ayrılmalarının, cerrahi açıdan yüksek risk taşıdığı belirlendi.
Title
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde geçen aralık ayında gönderildikleri İngiltere'nin başkenti Londra'da bir dizi ameliyat geçiren siyam ikizleri, birbirlerinden ayrıldı. İkizler, çarşamba günü yurda getirilecek.
Title
Cumhurbaşkanı Erdoğan siyam ikizleri Derman ve Yiğit ile ilgili dün şunları söyledi: “Başları yapışık 2 yavru var. Türkiye'de kime gösterdiysek de bir cevap alamadık. Bu ameliyatı İngiltere'de Keşmirli bir doktor yaptı. Arkadaşlarımız resimleri çektiler gönderdiler. Antalyalı 2 yavrumuzu biz İngiltere'ye gönderdik. Bizden de 2 doktor gönderdik. Bizden giden doktorlar da ameliyata girdiler. 42 kişilik ekiple gerçekleşti ameliyat. Bu yavrularımız başarılı geçen ameliyattan sonra 15 gün 1 ay içinde inşallah Türkiye'ye dönmüş olacaklar. Biz o iyi niyetimizle o adımı attık. Ve orada da bir Türk armatör ve bir Keşmirli dediler ki 'Bedeli neyse biz ödeyeceğiz.' Onlar da bu işi üstlendiler. Ve bu yavruların ameliyatı gerçekleşmiş oldu. Türkiye bu. Yani bütün vatandaşlarına sahip çıkmak için elinden geleni yapıyor. İki yavrunun ismini aldım şimdi Derman ve Yiğit. İnşallah çarşamba günü geliyorlar.
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Antalyalı siyam ikizleri, İngiltere'de ayrıldı: Cumhurbaşkanı Erdoğan himayesine aldı
Antalya'da 2018 yılında sezaryenle dünyaya gelen siyam ikizleri Derman ve Yiğit Evrensel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde gönderildikleri İngiltere'nin başkenti Londra'da, bir dizi ameliyat ile birbirlerinden ayrıldı. Anneleriyle birlikte aralık ayından bu yana Londra'da bulunan Derman ve Yiğit, çarşamba günü yurda getirilecek.


Abone Ol Google News
Millet İttifakında neler oluyor?

Millet İttifakı'nda neler oluyor?

​Aylar sonra grupta konuştu ama ittifak ortağının vekillerini anmadı.
Vatandaş açın diyor

Vatandaş 'açın' diyor

​"Ayasofya ibadete açılmalı mı?" diye soruldu işte sonuçlar...
Yasaklar yeniden gelebilir

Yasaklar yeniden gelebilir

​Hastanelerin dolması 'ikinci dalga' kabul edilecek.

​Yaşlılar ve engelliler için yapılan proje sosyal medyada hedefte.

​Skandalı aydınlatan CHP'li meclis üyesi partiden ihraçla tehdit ediliyor.

​Tanal elleri acımasın diye Meclis sırasını hırpaladı.
İstanbul trafiğini düşünen birileri var

İstanbul trafiğini düşünen birileri var

​Mesailer kademelenecek, trafikte yoğunluk düşecek.

​Cami olduğu yıllara ait bilinmeyen fotoğraflar.

​Abdullah Avcı'dan Fenerbahçe itirafı.
Tarafı olduğu davaya bilirkişi atandı

Tarafı olduğu davaya bilirkişi atandı

Mahkemenin bilirkişi skandalı.
Yerli motorlu<br>zırhlılar 2021'de

Yerli motorlu
zırhlılar 2021'de

​TÜMOSAN çalışmalara hız kesmeden devam ediyor.
DSÖ tutarsızlığında bugün

DSÖ tutarsızlığında bugün

​Şimdi de 'Semptom göstermeyenler hastalık bulaştırmaz' diyorlar.
Tarih açıklandı<br>telefonlar kitlendi

Tarih açıklandı
telefonlar kitlendi

​On binlerce çift düğün hazırlıklarına başladı.
Sosyal mesafe<br>mimaride de geçerli

Sosyal mesafe
mimaride de geçerli

​Çarpık kentleşme salgının yayılma hızını etkiledi.
Öncelik stoper

Öncelik stoper

​Hedefte bir yerli bir de yabancı isim var.
10 milyon kişi tedavi bekleyecek

10 milyon kişi tedavi bekleyecek

​Dünya basınında bugün: İngiltere'de korkulan senaryo gerçekleşiyor...
Dünya<br>peşinden koşuyor

Dünya
peşinden koşuyor

Bir ay içerisinde ​milyar dolarlık rekor sipariş geldi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.