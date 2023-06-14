İngiltere'de pratisyen hekimler üçüncü kez grevde

İngiltere'de son zamanlarda yaşanan fiyat artışları sebebiyle askerler ve ailelerinin ucuz gıda satışı ve gıda yardımı gerçekleştiren gıda bankalarından alışveriş yaptığı hatta Lincolnshire'daki Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF) üssünde askerlerin bu amaçla kullanabilmesi için bir gıda bankasının açıldığı ortaya çıktı.