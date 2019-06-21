İninde yakalandı

Terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyonda 7 kişi yakalandı. İstanbul Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin DHKP-C'nin kullandığı İdil Kültür Merkezi ve Yürüyüş Dergisi’ne gerçekleştirdiği operasyonların son ayağı Halkın Hukuk Bürosu'na düzenlendi. Kültür merkezi ve dergide ele geçirilen şifreli yazışmaları inceleyen polis, benzer sığınakların Kağıthane’deki büro binasında da olduğunu ve örgütün üst düzey bir yöneticisinin burada gizlendiğini tespit etti. DHKP/C'nin talimatları doğrultusunda hareket eden Halkın Hukuk Bürosu avukatlarını da takibe alan polis, operasyon için düğmeye bastı. Sabaha karşı 04.00 sularında özel harekat polislerinin desteğiyle yapılan baskında bina içinde önü kombi peteği ile kapatılmış gizli bir geçit bulundu.

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HEPSİ SORGUDA

Peteği söken polis, tahmin edildiği gibi gizli bir sığınakla karşılaştı. Sığınağa giren ekipler İçişleri Bakanlığı’nca 300 bin TL ödülle “gri” listede aranan DHKP/C'nin sözde Türkiye sorumlusu 'Derya' kod adlı Kamile Kayır’ı kıskıvrak yakaladı. Çok sayıda aranması bulunan avukatlardan Ebru Timtik ile Ayşegül Çağatay, Nadide Özdemir, Görkem Ağdede, Özkan Aslan ve büronun sekreteri Gülser Sarıgül de gözaltına alındı. Yakalanan 7 kişi sorgulanmak üzere Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildi. Büroda yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve yine örgütün merkez komitesiyle yapılan şifreli konuşmaların olduğu dijital materyaller ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Kamile Kayır gizli sığınaktan böyle çıkarıldı.n

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17-25 Aralıkta serbest kalmış

2013 yılında Halkın Hukuk Bürosu'nda gözaltına alınıp örgüt yöneticiliğinden tutuklanan Kamile Kayır, 17-25 Aralık FETÖ yargı darbesinin yaşandığı dönem serbest bırakılmıştı. DHKP/C'li terörist Kayır’ın, 26 Şubat'ta İstanbul Okmeydanı'ndaki İdil Kültür Merkezi'ne yapılan operasyonda yakalanıp tutuklanan örgütün sözde Türkiye sorumlusu Caferi Sadık Eroğlu'nun yerine geçtiği kaydedildi. Kayır'ın Tunceli kır birliği ile irtibatlı olduğu da ortaya çıktı.