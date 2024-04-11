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İnlerinde vurmaya devam! Kuzey Irak'ta 3 terörist daha etkisiz

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

13:34 - 11/04/2024 Perşembe
AA
Arşiv
Arşiv
MSB'den yapılan açıklamada,
"Terör örgütünün belini doğrultmasına müsaade etmeyecek, inlerinde vurmaya devam edeceğiz"
ifadesi kullanılarak, şu bilgiye yer verildi:
"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 3 PKK'lı teröristi daha düzenlediği hava harekatı ile etkisiz hale getirdi."


#Milli Savunma Bakanlığı
#MSB
#Irak
#PKK
31 dakika önce
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