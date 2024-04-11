İnlerinde vurmaya devam! Kuzey Irak'ta 3 terörist daha etkisiz

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kış-2024 Tatbikatı'nın başarıyla tamamlandığını bildirdi. Açıklamada, eğitim süresince "Seferberlik Tatbikatı", "Topçu ve Komando Karma Birlik Eğitimi", "Atışsız Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı", "Hudut Güvenliğinin Sağlanması tatbikatları", "Atışlı Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı" olmak üzere 5 ana faaliyet ve bunlara bağlı özel tatbikatların yapıldığı ifade edildi.
Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, yurt içinde ve sınır ötesinde görev yapan birliklerin komutanlarına seslendi. Bakan Yaşar Güler, “Yurt içinde ve sınır ötesinde icra edilen başarılı operasyonlar ile terör örgütüne ağır darbe vurulmuş; artık, örgütün hareket kabiliyeti bitme noktasına gelmiştir” dedi.
Milli Savunma Bakanlığı, seçimlerde oy kullanan asker görüntüleriyle ilgili CHP ve DEM Parti tarafından ortaya atılan iddialara cevap verdi. MSB kaynakları, "Profesyonel olarak askerlik mesleğini icra eden personel vatandaşlık görevini yerine getirmek için oy kullanma hakkını yerine getirir" ifadelerini kullandı. ABD'li heyetin Ankara ziyaretinde hangi konuların görüşüldüğüne ilişkin de "Suriye ve Irak'ın kuzeyinde devam eden terörle mücadele faaliyetlerimiz hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur” denildi.
Milli Savunma Üniversitesi MSÜ 2024 tercih süreci 3 Nisan'da başladı. Tercih sürecinin başlamasıyla birlikte gözler MSÜ tercihleri son tarihe çevrildi. Peki, MSÜ tercileri son gün ne zaman? Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte MSÜ tercih sonucu sorgulama ekranı...