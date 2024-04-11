İnlerinde vurmaya devam! Kuzey Irak'ta 3 terörist daha etkisiz

Milli Savunma Bakanlığı, seçimlerde oy kullanan asker görüntüleriyle ilgili CHP ve DEM Parti tarafından ortaya atılan iddialara cevap verdi. MSB kaynakları, "Profesyonel olarak askerlik mesleğini icra eden personel vatandaşlık görevini yerine getirmek için oy kullanma hakkını yerine getirir" ifadelerini kullandı. ABD'li heyetin Ankara ziyaretinde hangi konuların görüşüldüğüne ilişkin de "Suriye ve Irak'ın kuzeyinde devam eden terörle mücadele faaliyetlerimiz hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur” denildi.