İnşaat işçilerinin üzerine beton pompası devrildi: 2 işçi ağır yaralandı

Kaza akşam saatlerinde Arnavutköy Taşoluk Mahallesi'nde meydana geldi. Bir inşaatın şantiye alanında beton dökümü yapıldığı sırada beton pompası devrildi.

Devrilen pompanın altında 2 işçi kaldı. Sıkıştıkları yerden inşaattaki diğer çalışanlar tarafından ağır yaralı halde çıkarılan işçilere kaza yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı.





İlk müdahalesi olay yerinde yapılan M.G ve A.C.K. ağır yaralı halde Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis şantiye ve çevresinde incelemelerde bulundu. Kaza sonrasında işçilerin ambulansa taşındığı anlar cep telefonu kameraları ile kaydedildi.

