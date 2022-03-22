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İSTANBUL

İnşaat işçilerinin üzerine beton pompası devrildi: 2 işçi ağır yaralandı

Arnavutköy'de bir inşaatta çalışma yapıldığı sırada beton pompası devrildi. Devrilen pompanın altında kalan 2 işçi ağır yaralandı.

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Haber Merkezi DHA
İnşaat işçilerinin üzerine beton pompası devrildi: 2 işçi ağır yaralandı
İnşaat işçilerinin üzerine beton pompası devrildi

Kaza akşam saatlerinde Arnavutköy Taşoluk Mahallesi'nde meydana geldi. Bir inşaatın şantiye alanında beton dökümü yapıldığı sırada beton pompası devrildi.
Devrilen pompanın altında 2 işçi kaldı. Sıkıştıkları yerden inşaattaki diğer çalışanlar tarafından ağır yaralı halde çıkarılan işçilere kaza yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı.


İlk müdahalesi olay yerinde yapılan M.G ve A.C.K. ağır yaralı halde Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis şantiye ve çevresinde incelemelerde bulundu. Kaza sonrasında işçilerin ambulansa taşındığı anlar cep telefonu kameraları ile kaydedildi.
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