Gündem İnsan Hakları yollarda ölüyor
İSTANBUL

İnsan Hakları yollarda ölüyor

AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak, insanların çıktığı meçhul yolculukta ölümle karşı karşıya kaldıklarını söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Üsküdar'da AK Parti tarafından farkındalık etkinliği düzenlendi.
Üsküdar'da AK Parti tarafından farkındalık etkinliği düzenlendi.

Üsküdar’da, “10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü” nedeniyle, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nca “farkındalık” etkinliği düzenlendi.Üsküdar Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, savaş ve diğer nedenlerden dolayı ülkelerini terk etmek zorunda kalan insanların valizleri, temsili olarak tel örgüler içerisinde sergilendi. Etkinlikte AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak’ın da günün önemini belirten “Meçhul Yolculuk” başlıklı mesajı, panoda yer aldı.

‘TÜRKİYE MAZLUMUN YANINDA’

Şenocak mesajında, “Bugün özellikle Orta Doğu’da binlerce insan savaş suçu işlendiği için yerlerini hayallerini ve ülkelerini geride bırakıp hayatta kalabilmek umuduyla meçhul yolculuklara çıkıyorlar. Yine bu insanlar çıktıkları meçhul yolculukta ne yazık ki; açlık ve sefalet ve ölümle karşı karşıya kalıyor. Biz Türkiye olarak, her nerede bir mazlum varsa onlara el uzattık uzatmaya da devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

‘EMPATİ YAPMAMIZ GEREKİYOR’

  • Etkinliği izleyen vatandaşlardan Sevim Yalçın, canlılara kıyılmaması gerektiğini ifade ederek, “Her ne olursa olsun, her kim olursa olsun sahip çıkılması lazım. Suç işleyen varsa bile bunların da eğitilmesi gerekiyor. Empati yapmamız gerekiyor” şeklinde konuştu.

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