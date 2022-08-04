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POLİTİKA

İnsan haklarına aykırı

Müftülük işleyişiyle ilgili Yunanistan Parlamentosunda onaylanan yeni yasal düzenlemeye tepki gösteren Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal, Yunan parlamentosunun müftülüklerin modernleşesi adı altında olan bu yasanın Lozan barış anlaşmasına aykırı olduğunu belirtti.

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Mehmet Güney Yeni Şafak
İnsan haklarına aykırı
Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal.

Genel Başkan Ünal, ‘’Batı Trakya Türk Azınlığının oluşturduğu sivil toplum kuruluşlarının ve müftülüklerimizin tamamının karşı oldukları bu düzenleme derhal geri çekilmelidir’’ dedi.

İNSAN HAKLARINA AYKIRI

Bu kararın demokrasiye uymadığına ifade eden Ünal, ‘’Batı Trakya’daki Müftülüklerin Modernleştirilmesi adıyla, müftülüklerin organizasyonu, çalışması, konumu, yetkileri, statüsü ve işleyişlerine dair hükümleri içeren yasal düzenlemenin Yunan Meclisine sunulduğu kamuoyuna yansımıştır. Müftülüklerle ilgili Yunanistan Meclisine sunulan bu düzenleme; Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığının dini özerkliğini garanti altına alan Lozan Barış Antlaşmasına aykırıdır. Aynı zamanda, insan haklarına ve demokrasi anlayışına da uymamaktadır’’ ifadelerini kullandı.

PROBLEM YILLARIDR ÇÖZÜLMÜYOR

Türk azınlığın eğitim-öğretim haklarını yok edici tutumlar içerisine girildiğini vurgulayan Ünal, ‘’Bir taraftan da dini özgürlükleri kısıtlayıcı anlayış ve düzenlemelere tevessül etmek anlaşılır bir durum da değildir. İnsanlığın, medeniyetin ve demokrasinin bütün dünyada geldiği nokta ortada iken, Batı Trakya Türk Azınlığının en temel ve en meşru haklarından olan Müftülük probleminin yıllardır çözüme kavuşturulmadığını da anlamakta zorluk çekiyoruz’’ dedi.

ÜNAL: TEK TARAFLI DÜZENLEME KABUL EDİLEMEZ

Yapılacak olan bir düzenlemenin Batı Trakya Türk azınlığına sorulması gerektiğini vurgulayan Genel Başkan Ünal şöyle konuştu,

‘’Batı Trakya Türk Azınlığının oluşturduğu sivil toplum kuruluşlarının ve müftülüklerimizin tamamının karşı oldukları bu düzenleme derhal geri çekilmelidir. Müftülüklerle ilgili bir düzenleme yapılacaksa, mutlaka Batı Trakya Müslüman Türk azınlığının görüşleri doğrultusunda yapılmalıdır. Azınlığı yok sayarak, tek taraflı düzenlemelerle yıpratılması asla kabul edilemez.

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