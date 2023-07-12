|
Gündem

İnsanca yaşamak istiyoruz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanları ücretlerin arttırılması talebiyle iş bırakma eylemi başlattı. İBB’nin ulaşım, temizlik ve kültür gibi birimlerde çalışan işçiler, Mecidiyeköy'de bir araya gelerek Ekrem İmamoğlu yönetimini protesto etti. GENEL-İŞ İstanbul 2 No'lu Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Zuhal Kaynak, “İnsanca yaşayacak bir ücret için tüm ücretler iyileştirilmeli” dedi.

Neslihan Önder
04:00 . 12/07/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
İBB'de iş bırakma eylemi.

İBB'de iş bırakma eylemi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan binlerce işçi, adil maaş, kadro ve ilave tediye haklarının verilmediği gerekçesiyle 1 günlük iş bıraktı. Ulaşım, temizlik, kültür gibi birimlerde çalışan işçiler, İstanbul Mecidiyeköy’de toplanarak belediye yönetimini protesto etti. Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı eyleme 3 bin kişinin katıldığı ifade edildi. Disk Genel-İş Örgütü çatısı altında toplanan işçiler, kadro ve ek protokol taleplerini dile getirdi. “Belediye işçilerine yapılan ayrımcılık son bulsun” ve “İnsanca yaşamak istiyoruz” yazılı pankartlar taşıyan işçiler, belediye yönetimine karşı slogan attı. İstanbul’un yanı sıra Ankara ve İzmir başta olmak üzere birçok belediyede de iş bırakma ve eylem gerçekleştirildi.

Sendika üyeleri ardına açıklama yapan GENEL-İŞ İstanbul 2 No.’lu Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Zuhal Kaynak, belediye işverenlerinin işçilere reva gördükleri düşük ücret dayatmasını kırmaya kararlı olduklarını söyledi.

İBB İŞÇİSİNİN SESİNE KULAK VERSİN

Belediye yönetimlerinin her şeyden önce kendi çalışanlarına karşı sorumluluklarını yerine getirmek zorunda olduklarını dile getiren Kaynak, “Ekonomik kriz ve düşük ücret kıskacında çalışan yüz binlerce belediye işçisinin sesine kulak verin. Tercihlerinizi ve önceliklerinizi işçilerin yaşam koşullarını iyileştirmekten yana kullanın.” dedi.

4 yıldır zam almadık

Eyleme katılan işçilerden Reşit Silver, 4 yıldır hiç zam alamadıklarını söyledi. 2018 yılında belediyeye KHK ile İBB'ye işçi olarak giren Silver, ikramiye, mesai, bayramlar gibi doğal haklarından da faydalanamadıklarını kaydetti. Silver, “Artık bir çözüm bekliyoruz. 2020 yılında KHK bitti. Bizim normal çalışan olmamız gerekiyordu ancak bu yapılmadı." diye konuştu.




#İBB
#Protesto
#Sendika
3 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Pilav nasıl yapılır?