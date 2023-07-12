İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan binlerce işçi, adil maaş, kadro ve ilave tediye haklarının verilmediği gerekçesiyle 1 günlük iş bıraktı. Ulaşım, temizlik, kültür gibi birimlerde çalışan işçiler, İstanbul Mecidiyeköy’de toplanarak belediye yönetimini protesto etti. Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı eyleme 3 bin kişinin katıldığı ifade edildi. Disk Genel-İş Örgütü çatısı altında toplanan işçiler, kadro ve ek protokol taleplerini dile getirdi. “Belediye işçilerine yapılan ayrımcılık son bulsun” ve “İnsanca yaşamak istiyoruz” yazılı pankartlar taşıyan işçiler, belediye yönetimine karşı slogan attı. İstanbul’un yanı sıra Ankara ve İzmir başta olmak üzere birçok belediyede de iş bırakma ve eylem gerçekleştirildi.

Sendika üyeleri ardına açıklama yapan GENEL-İŞ İstanbul 2 No.’lu Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Zuhal Kaynak, belediye işverenlerinin işçilere reva gördükleri düşük ücret dayatmasını kırmaya kararlı olduklarını söyledi.

İBB İŞÇİSİNİN SESİNE KULAK VERSİN

Belediye yönetimlerinin her şeyden önce kendi çalışanlarına karşı sorumluluklarını yerine getirmek zorunda olduklarını dile getiren Kaynak, “Ekonomik kriz ve düşük ücret kıskacında çalışan yüz binlerce belediye işçisinin sesine kulak verin. Tercihlerinizi ve önceliklerinizi işçilerin yaşam koşullarını iyileştirmekten yana kullanın.” dedi.

4 yıldır zam almadık

Eyleme katılan işçilerden Reşit Silver, 4 yıldır hiç zam alamadıklarını söyledi. 2018 yılında belediyeye KHK ile İBB'ye işçi olarak giren Silver, ikramiye, mesai, bayramlar gibi doğal haklarından da faydalanamadıklarını kaydetti. Silver, “Artık bir çözüm bekliyoruz. 2020 yılında KHK bitti. Bizim normal çalışan olmamız gerekiyordu ancak bu yapılmadı." diye konuştu.











