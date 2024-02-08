İnsanımıza hizmette üzerimize kimse yok

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Mesele yatırımlarla şehrimize eser kazandırmaksa insanımıza hizmet etmekse bu hususlarda üzerimize kimseyi tanımıyoruz” dedi.

Şanlıurfa’da AK Parti İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı ve Deprem Konutları Kura ve Teslim Töreni’nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli mesajlar verdi. Konuşması sırasında “Dik dur eğilme, Siverek seninle” sloganlarının atılması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Hiç endişe etmeyin, dimdik ayaktayız, ayakta olacağız” karşılığını verdi.

FERASETİ ELDEN BIRAKMAYIN

Türkiye'ye kazandırdıkları eser ve hizmetlerden Şanlıurfa'nın hak ettiği payı almasını sağlayacak yatırımların bizzat takipçisi olduğunu belirten Erdoğan, şunları ifade etti: “Hep birlikte çok çalışmamız gerekiyor. Sadece çalışmak da yetmiyor, daha önemlisi birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi sıkı tutmamız, aramıza kimseyi sokmamamız, basiret ve feraseti elden bırakmamamız gerekiyor.”

BİREYSEL HESAP PEŞİNDE KOŞMADIK

Erdoğan, devlet yatırımlarını planlarken de kamu görevlilerini atarken de parti teşkilatını oluştururken de milletvekili ve belediye başkan adaylarını belirlerken de daima aynı anlayışla hareket ettiklerinin altını çizerek, “Şanlıurfa'nın isminin arkasına saklanıp, Şanlıurfalıların iradesini istismar edip, kendi ajandaları, kendi gündemleri, kendi bireysel hesapları peşinde koşanlardan asla olmadık. Hepimiz beşeriz, elbette eksiklerimiz, hatta hatalarımız çıkabilir. Ama ihlasımızı ve şehrimize kazandırdıklarımızı kimse inkar edemez” dedi.

BOŞA HARCAYACAK ENERJİMİZ YOK

Gençlerin salondaki sloganları üzerine Erdoğan, şunları söyledi: “Herkes siyasetçi olabilir ama devletçi olamaz. Keşke her zaman, her durumda ideal olanı elde edebilsek. Bu olmuyorsa bize düşen, mümkün olanı değerlendirmektir. Dolayısıyla bizim bu tür tartışmalarla kaybedecek ne vaktimiz ne de boşa harcayacak enerjimiz vardır. Hep birlikte işimize bakacağız.”

KISIR TARTIŞMALARA GİRMEYİZ

“Mesele yatırımlarla şehrimize eser kazandırmaksa insanımıza hizmet etmekse bu hususlarda üzerimize kimseyi tanımıyoruz. Ancak kimsenin bizi kendi kısır tartışmaları içine çekmesine de izin vermeyiz. Bizi anlayanlara mücadelemizi sürdüreceğiz.”

Biz oyunları bozarak geldik

Aday tanıtım toplantısının düzenleneceği kapalı spor salonunun önünde bekleyen binlerce vatandaşa hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Merkezi yönetim olarak yerel yönetimlerimizle ele ele vererek bu yolda yürüyeceğiz. Emin adımlarla yürüyeceğiz, sakın oyunlara gelmeyelim, biz oyunları bozarak geldik. Ne zaman Şanlıurfa’ya gelsek bu coşkuyu gördük, siz oyun bozdunuz. 31 Mart’ta da bu oyunlara bozmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

İlçe adayları belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından ilçe belediye başkan adayları tanıtıldı. Akçakale'den Abdulhakim Ayhan, Birecik'ten Mahmut Mirkelam, Bozova'dan Suphi Aksoy, Ceylanpınar'dan Seyithan Atilla, Eyyübiye'den Mehmet Kuş, Haliliye'den Mehmet Canpolat, Halfeti'den Şeref Albayrak, Hilvan'dan Aslan Ali Bayık, Karaköprü'den Metin Baydilli, Siverek'ten Ali Murat Bucak, Suruç'tan Mustafa Yüksel, Viranşehir'den Salih Ekinci, MHP’den ise Mahmut Özyavuz Harran'dan aday gösterildi.

Birileri şov biz derman peşindeyiz

Son 21 yılda yaşanan tabii afetlerden sonra yaraları sarma noktasında ortaya konulan gayretin en yakın şahidinin vatandaşlar olduğunu söyleyen Erdoğan, “Ne Van, Elazığ, Malatya, İzmir depremlerini yaşayan kardeşlerimize ne Kastamonu, Bartın, Giresun sellerini yaşayan insanlarımıza ne Antalya, Muğla yangınlarını yaşayan vatandaşlarımıza hasılı en zor anında devletine umut bağlayan kardeşlerimizin hiçbirisine bugüne kadar mahcup olmadık. Milletçe yüreğimizin yandığı tüm bu afetlerde birileri sadece şov peşinde, sadece siyasi istismar peşinde koşarken biz bir an önce dertlere derman olabilmek için gecemizi gündüzümüze kattık” ifadelerini kullandı. Seçime, bölgede yaşanan krizlere rağmen bir yıl gibi kısa sürede tüm bu çalışmalara imza attıklarını söyleyen Erdoğan, “Kimi zaman elimizde olmayan sebeplerle ortaya çıkan eksiklikleri de hızla telafi etmenin çabası içinde olduk. İnşallah bundan sonra da sizin için tüm depremzede kardeşlerimiz için çalışmaya devam edeceğiz. Deprem gibi hepimizi derinden sarsan ve yaralayan bir meseleyi günlük tartışmaların mezesi haline getirmek son derece yanlış bir tutumdur. İlk günden itibaren bizim deprem bölgesiyle ilgili tavrımız hep böyle oldu” dedi.

1314 konutun kurası çekildi

Harran Üniversitesi Spor Salonu'nda düzenlenen Deprem Konutları Kura ve Teslim Töreni’nde konuşan Erdoğan, Şanlıurfa'da 1208'i il ve ilçe merkezlerinde, 106'sı kırsalda olmak üzere toplam 1314 afet konutumuzun kurasını çektiklerini belirtti. “Şanlıurfa'da yaklaşık 4 bin konutumuzun yapımı hızla devam ediyor” vurgusu yapan Erdoğan “Ne yaparsak yapalım gözlerimizi deprem bölgesinden bir an olsun ayırmıyoruz. 6 Şubat tarihinde yaşadığımız felaket gerçekten çok büyük olsa da şimdiye kadar süreci alnımızın akıyla bugünlere getirmeyi başardık. Zaman zaman ortaya çıkan sorunlar karşısında gereken tedbirleri alıyor, kördüğüm haline gelmeden sıkıntıların çözülmesini sağlıyoruz” dedi.







