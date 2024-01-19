İnsanlığın umudu oldular

Vakfın Genel Başkanı Cengiz Kurtaran, 2023’te ülke olarak deprem, yangın ve sel gibi birçok felaketle karşılaşıldığını, yılın son zamanlarında da Gazze’deki büyük insani trajedinin patlak verdiğini söyledi. Vakıf, yurt dışında ise başta Filistin olmak üzere, Yemen, Suriye, Afganistan, Asya ve Afrika ülkelerinde; cami, medrese, katarakt, su kuyusu, kurban, gıda, giyim, ekmek, Kur’an-ı Kerim, nakdi yardım, sıcak yemek, süt keçisi, kömür, battaniye olmak üzere toplamda 37 milyon 672 bin 893 lira tutarında yardım faaliyetinde bulundu.