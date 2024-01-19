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İnsanlığın umudu oldular

Umut Kervanı İnsani Yardım Vakfı, 2023 yılı faaliyet raporunu açıkladı. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yürüttüğü çalışmalar ile İsrail’in 3 aydır bombalamaya devam ettiği Gazze’de ve dünyanın birçok ülkesindeki insani yardım faaliyetlerinin detayları paylaşıldı.

Haber Merkezi
04:00 - 19/01/2024 Cuma
Güncelleme: 10:16 - 19/01/2024 Cuma
Yeni Şafak
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Vakfın Genel Başkanı Cengiz Kurtaran, 2023’te ülke olarak deprem, yangın ve sel gibi birçok felaketle karşılaşıldığını, yılın son zamanlarında da Gazze’deki büyük insani trajedinin patlak verdiğini söyledi. Vakıf, yurt dışında ise başta Filistin olmak üzere, Yemen, Suriye, Afganistan, Asya ve Afrika ülkelerinde; cami, medrese, katarakt, su kuyusu, kurban, gıda, giyim, ekmek, Kur’an-ı Kerim, nakdi yardım, sıcak yemek, süt keçisi, kömür, battaniye olmak üzere toplamda 37 milyon 672 bin 893 lira tutarında yardım faaliyetinde bulundu.

Umut Kervanı İnsani Yardım Vakfı, yurtiçi fiyatı ile toplamda 2023 yılında yurtiçi ve yurtdışında 263.916 aileye 1 milyondan fazla kişinin faydalandığı 105.183.075 TL tutarında yardımda bulundu.

#Umut Kervanı
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#vakıf
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