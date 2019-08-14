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ANKARA

İnsanlık farkı

4 milyon mülteciye kucak açan Türkiye denizlerdeki trajediyi de azaltmaya çabalıyor. Kaçakçıları durdurmak için Afganistan, Pakistan, Irak, İran ve Bangladeş ile çalışma grupları kuruldu. Açıklanan istatistiklere göre K. Afrika-İtalya güzergahını kullanan 4 bin 576 kişi hayatını kaybetti. Türkiye- Yunanistan hattında ölen mülteci 434.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Türkiye, insan ticareti ile mücadelede büyük bir sorumluluk alırken, Avrupa ülkeleri bu konudaki duyarsız ve sessiz kalıyor. Kuzey Afrika- İtalya güzergahını kullanarak Avrupa’ya geçen insan sayısı 181 bin 436’e ulaştı. Aynı dönemde Türkiye-Yunanistan güzergahını kullanarak Avrupa’ya geçen insan sayısı 173 bin 561 oldu. Türkiye olası kaza durumlarına anında müdahale ederek göçmenleri kurtarırken, Avrupa ülkeleri çok sayıda göçmenin ölümüne seyirci kaldı. Kuzey Afrika – İtalya hattında hayatını kaybeden insan sayısı 4 bin 576 iken Türkiye–Yunanistan hattında hayatını kaybeden insan sayısı ise 434 kişi.

Türkiye kaçak göçmene batıda olduğu gibi suçlu veya terörist muamelesi yapmıyor. Birçok göçmeni ölümden kurtaran Türkiye, Göç İdaresi aracılığıyla göçmeleri ülkelerine iade ediyor.

İNSAN KAÇAKÇILIĞINDA HEDEF ÜLKE TÜRKİYE

Türkiye gerek coğrafi konumu gerekse gelişmişlik düzeyi bakımından daha iyi yaşam koşullarına ulaşmak isteyen insanlar için oldukça cazip bir ülke. İnsanların çaresizliklerinden ve umutlarından faydalanmak isteyen insan kaçakçıları, Türkiye’yi bir insan ticareti merkezi haline getirmeye çalışıyor. Türkiye, özellikle coğrafi konumu sebebiyle Avrupa’ya geçiş için de önemli bir ülke konumunda yer alıyor. Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi’nin (UNDOC) raporunda Türkiye’nin insan kaçakçılığı için hedef ülke haline geldiği ifade ediliyor.

DÜZENSİZ GÖÇÜ KONTROL İÇİN BEŞ ÜLKE İLE ANLAŞMA

Türkiye, Ortadoğu ülkelerinden sonra en çok Orta ve Güney Asya’dan kayıt dışı göçmen alıyor. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Türkiye, düzensiz göç akışını kontrol etmek için Afganistan, Pakistan, Irak, İran ve Bangladeş ile ikili anlaşma imzaladı. İran ile insan kaçakçılığı sorunlarının çözümüne katkıda bulunmaya çalışan bir çalışma grubu kuruldu. Bu çalışma grubu insan kaçakçıların insan ticareti yapmasını engellenmesi amaçlanıyor. Geçen yıl Türkiye, Afgan göçmenleri geçerli bir belge ile kabul etmeyi amaçlayan çalışma grubu kurdu. Çalışma grubunun kuruluşunun birinci yılı dolarken kayıt dışı göçmen ve insan ticareti mağdurlarının sayısının kademeli olarak azaldı. Bunun yanında Irak, Pakistan ve Bangladeş ile ilgili çalışmalara da başlandı.

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4 BİN GÖÇMEN HAYATINI KAYBETTİ

Türkiye yakaladığı kaçak göçmene batıda olduğu gibi suçlu veya terörist muamelesi yapmıyor. Uluslararası göç örgütü verilerine göre 2016’da Kuzey Afrika- İtalya güzergahını kullanarak Avrupa’ya geçen insan sayısı 181 bin 436. Türkiye-Yunanistan güzergahını kullanarak Avrupa’ya geçen insan sayısı 173 bin 561. Ancak Kuzey Afrika – İtalya hattında hayatını kaybeden insan sayısı 4 bin 576 iken Türkiye–Yunanistan hattında hayatını kaybeden 434 kişi.

  • Tüm ülkeleri etkiler
  • Türkiye’den Avrupa’ya kaçak göçmen geçişini engellemek için Ege’de, Akdeniz ve Edirne’de sınırdan geçişler gözetleniyor. Türkiye sınır güvenliğini sağlamak için birçok adım attı. İnsan ticaretinin engellenmesi sadece Türkiye’nin sorumluluğunda bulunmuyor. Türkiye’nin yükünü hafifletmek için uluslararası aktörler arasında bu yükün paylaşılması gerekiyor. Aksi halde Türkiye’deki göçmen hareketi, Avrupa’yı doğrudan etkileyecek.

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