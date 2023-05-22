İnsanlıktan çıkmış bunlar

6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremlerin ardından yaraların sarılması için çalışmalar devam ediyor. Ev ve iş yerleri yıkılan depremzedelere hem barınma hem de işletmeleri için konteynerler verildi. Adıyaman’da da esnafın kalkınması ve ticaretin yeniden normale dönmesi için konteynerlerden oluşan çarşılar kuruldu. İş yeri yıkılan Kazım Durmaz, 2 aydır konteyner çarşıda hizmet verdiklerini söyledi. “Ekmeğimiz çıkıyor” diyen Durmaz, “Hiçbir şey eskisi gibi olamaz ama mecburen hayat devam ediyor. Biz bu haldeyken, gündemimiz hayata yeniden devam edebilmekken bize karşı yapılan yorumlar korkunç. Onlar insanlıktan çıkmış. Binlerce kişi öldü. İnsan olan nasıl bu yorumlarda bulunur? Yardım Allah için yapılır. Seçimden sonra Tekirdağ’da depremzedeleri yerlerinden çıkardılar. Ben vicdanlı bir CHP’li olsam bu yapılandan sonra oyumu AK Parti’ye ve Erdoğan’a verirdim” ifadelerini kullandı.