Gündem Instagramdan sahte hesapla 3 milyon çarptılar
İSTANBUL

Instagram’dan sahte hesapla 3 milyon çarptılar

Takip sayısı yüksek Instagram hesaplarını ele geçiren şebeke, takipçi listesindeki kişileri borsa ve forex üzerinden 1’e 10 kazanma vaadiyle 3 milyon lira çarptı. Mersin merkezli çeteyi çökerten polis, 13 ildeki baskınlarda 32 kişiyi yakaladı. Şebeke üyelerinin hesaplarına gönderilen paraları kritpo para borsalarına aktardığı belirlendi.

Abone Ol Google News
Şahin Şen Yeni Şafak
​Instagram’dan sahte hesapla 3 milyon çarptılar
Instagram

Dünya genelinde aylık 20,2 saat Instagram kullanım oranıyla ilk sırada olan Türkiye’de, Instagram kullanıcıları dolandırıcıların hedefi oldu.

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Instagram üzerinden dolandırıcılık yapan Mersin merkezli bir şebekeyi çökertti. Polisi harekete geçiren olay, “çalınan Instagram hesaplarında borsa ve Forex reklamlarının kullanılarak, takipçi listesindeki kişilere yüksek kazanç vaat eden mesajlar gönderildiği” ihbarıyla ortaya çıktı.

Çalışma başlatan ekipler, şebekenin önce yüksek takipçili Instagram hesaplarını hacklediğini belirledi.

YÜKSEK KAZANÇ VAADİ

  • Çalınan Instagram hesaplarının hikaye kısmından borsa ve Forex paylaşımları yapıp yüksek kazanç sağladıklarını anlatan dolandırıcılar, hesapta ekli kişilere DM yoluyla “Ben bu borsaya 1000 lira koydum, bir hafta sonra 10 bin lira oldu. Sen de kazanmak istersen haberleşelim” mesajı gönderdi. Kendilerine mesaj atanın dolandırıcı olduğunu anlamayan kişiler borsaya para yatırmak istediklerinde ise dolandırıcılar yine mesaj yoluyla “yatırım danışmanı” olarak tanıttıkları bir başka şebeke üyesinin telefon numarasını paylaşıp güvenebileceği teminatını verdi.

PARALAR KRİPTOYA

Sözde yatırım danışmanının WhatsApp üzerinden paylaştığı banka hesabına para yatıran kişiler, kendilerine vaad edilen parayı geri alamayınca dolandırıldıklarını anladı.

Dolandırıcıların banka hesaplarını inceleyen Siber Şube polisleri, şebeke üyesi dolandırıcıların çoğunun işsiz olduğunu ve hesaplarına binlerce lira para geldiğini tespit etti. Dolandırıcıların, hesaplarına gelen parayı kritpo para borsalarına aktardığı belirlendi. Şebeke üyelerinin banka hesaplarında 400 bin lira tespit edilirken, vurgun miktarının ise 3 milyon lirayı bulduğu belirtildi.

32 kişi yakalandı

  • Hackleme yoluyla yüzlerce kişiyi dolandıran şebekenin Mersin merkezli çalıştığını tespit eden siber polisi, 37 şebeke üyesini yakalamak için Mersin, Adana, Van, Erzincan, Elazığ, Malatya, Şırnak, Diyarbakır Batman, Aydın, Ankara, Samsun ve Hatay’da eş zamanlı baskınlar düzenledi. 32 şebeke üyesinin gözaltına alındığı operasyonda, dolandırılanların sayısının ve yapılan dolandırıcılık miktarının yeni tespitlerle daha da artabileceği belirtildi.

Bu linklere tıklamayın: Dolandırıcılar Kovid-19 yardımı bahanesiyle kandırıyor
GÜNDEM
Bu linklere tıklamayın: Dolandırıcılar Kovid-19 yardımı bahanesiyle kandırıyor

Sanalda bu 8 tuzağa dikkat!
GÜNDEM
Sanalda bu 8 tuzağa dikkat!
Kadıköyde fiyasko: Fenerbahçe elendi

Kadıköy'de fiyasko: Fenerbahçe elendi

​Kayserispor, F.Bahçe'yi 10 kişiyle mağlup etti ve kupada tur atladı.
Soğuktan titredi

Soğuktan titredi

​Türkiye Kupası maçına damga vuran görüntü.
Evini su basan vatandaşa İSKİden Bekleyeceksiniz yanıtı: Her şey güzel olacak diye yola çıktılar ama hiçbir şey güzel olmadı

​Fenerbahçeli taraftarlar, başkanlarına bu sloganlarla tepki gösterdi.

Vaka sayısı yeniden <br>110 binin üzerinde

Vaka sayısı yeniden
110 binin üzerinde

​Türkiye'nin 8 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı.

​Sedef Kabaş Cumhurbaşkanlığı makamına hakaret etmişti.

​Kimse kaçırmak istemedi: Antalya'da ilginç görüntü.

Kastamonu'da 9 usta 7 ayda yaptı.
Almanlar yine<br>yakıt kuyruğunda

Almanlar yine
yakıt kuyruğunda

​Daha ucuz benzin için bu kez Polonya'ya akın ettiler.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.